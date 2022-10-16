馬來西亞籍銘傳大學24歲蔡姓女學生遭30歲陳姓犯嫌殺害，經家屬要求，檢方安排今（16）日下午2時在新北市立殯儀館解剖，蔡女父母全程陪伴，承辦檢察官表示，解剖是要確認死者的死因和死亡方式，確實死因及方式則需由法醫研究所鑑定確認。

今天下午蔡女父母和阿姨到場時神情哀戚，不發一語，蔡母不停啜泣，哭到全身癱軟，需要旁人攙扶才能勉強行走，解剖結束歷經2小時結束，家屬即快步離開。檢察官表示，已請法醫研究所盡速處理此案，以便釐清案情。