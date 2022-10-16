中度颱風尼莎的海上警報已於今（16）日晚間20時30分解除，不過外圍環流影響力仍舊。氣象局提醒，北北基宜桃雖偶有雨勢稍減小的空檔，但今夜到明日仍易有豪大雨發生，且由於東北季風增強，各地風力會更大。

氣象局分析明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天台灣附近水氣仍多，北部及東半部降雨機率高，尤其桃園以北及宜蘭下雨時間長，仍有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象局說明未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局 臉書）

溫度方面，隨著東北季風增強，冷空氣也隨之南下，北部及東北部天氣愈晚愈涼，氣溫會從25度降到20度左右，其他地方白天高溫雖仍有28到32度，不過入夜後也將轉涼，晚上低溫約21到23度。

氣象局說明，周二、周三（18日、19日）降雨漸趨緩，桃園以北及宜、花局部短暫雨，台東零星雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區零星陣雨，北台灣溫度在18至22度，中南部、花東低溫約在20至22度；周四至周日（20日至23日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升，基隆北海岸及宜、花局部雨，大台北、台東零星雨，其他地區多雲到晴，中南部山區午後零星陣雨。