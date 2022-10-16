東非的烏干達發生頗為嚴重的伊波拉出血熱 (Ebola Hemorrhagic Fever)疫情，自 9月20日發生第1起報告以來，已出現58起確診病例與19例不治死亡。

半島電視台(Aljazeera)報導，烏干達總統穆塞韋尼(Yoweri Museveni)下令，在疫情較嚴重的穆班迪 (Mubende)和卡桑達(Kassanda)兩州立即封鎖，並實施為期三個星期的黃昏至黎明宵禁，以阻止病毒的傳播。

所有宗教禮拜所、市場、酒吧和娛樂場全部關閉，並在 21 天內限制進出，尤其是兩州的首府。

但是為了確保2州的物資足以供應，因此貨運卡車被允許進出這兩個地區，其他運輸則是全部暫停。

烏干達衛生部表示，疫情集中在兩個受影響的地區，應該還未到達首都坎帕拉(Kampala)，當地人口 150 萬，要是在首都傳播就不堪設想。不過首都已有一對夫妻檢測呈陽性。

伊波拉病毒通過體液傳播，接觸被感染的人、動物的血液、分泌物、器官或者其他體液，就很可能遭到感染，常見症狀是發燒、嘔吐、出血和腹瀉，之後造成內出血與器官衰竭，致死率極高。

伊波拉病毒從何而來還不完全清楚，最早的病例是出現在剛果民主共和國(首都金夏沙，因此俗稱「剛果-金」，曾稱為「薩伊」)的伊波拉河畔的部落所出現， 一種看法認為是果蝠是病毒可能的原宿主，或許是探洞人進入蝙蝠洞而染病，也可能是人吃了果蝙吃剩的果子。

烏干達上一次的伊波拉疫情暴發與死亡的記錄，是在 2019年，其病毒株被稱為蘇丹伊波拉病毒，目前仍沒有疫苗。世界衛生組織表示，在幾個星期後，有機會展開試驗型藥物的臨床試驗。