根據《美麗島電子報》搶先曝光台中市長選舉10月最新民調，現任國民黨市長盧秀燕以62.6％遙遙領先民進黨蔡其昌的18.0％、無黨籍陳美妃的1.6％。國民黨台北市議員徐巧芯表示，據了解，民進黨還有一些派系問題。在台中的新潮流會讓其他派系覺得不舒服，甚至民進黨內部團結去挺蔡其昌，都做不到，不然蔡其昌的支持度怎會只有18.0％。

徐巧芯16日在《董事長開講》網路直播節目中表示，在8月的時候，蔡其昌的支持度是21.4％，現在卻變為18.0％；盧秀燕的支持度則從52.2％飆到現在的62.6％。而且台中的時力支持者對盧秀燕的好感度，好像都很高。在疫情期間，盧秀燕的支持度高達63.0％，現在疫情緩解、國門都開放了，居然還可以保持在62.6％這麼高。

徐巧芯接著指出，據了解，民進黨還有一些派系問題。在台中的新潮流會讓其他派系覺得不舒服，甚至民進黨內部團結去挺蔡其昌，都做不到，不然蔡其昌的支持度怎會只有18.0％。

有網友問到，蔡其昌打媽媽市長，其實讓台中人反感的，民進黨難道不知副作用？既然如此，為什麼要繼續著重負面選戰？徐巧芯認為，民進黨執政以後，也想穿西裝，體面一點。總統第一任還管得住那些側翼，把國民黨打得歪七扭八。側翼會認為自己大尾了，認為都是他們在領導選戰，今年的選戰都是側翼在打，反而那些民進黨人已經穿西裝很久，忘記以前是怎麼打架的，變成側翼在前面衝鋒，民進黨人穿西裝在旁邊不知所措。