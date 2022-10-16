受到尼莎颱風外圍環流及東北季風共伴影響，基隆北海岸地區連日大雨，15日晚間農委會第一波發布土石流警戒的暖暖區，自16日下午到傍晚，陸續傳出災情。有民宅遭土石流衝進、也有道路破了一個大洞，至於道路積水、土石崩落更不勝枚舉。

自16日下午起，暖暖區各地陸續傳出災情，下午3時，有民眾發現，東勢街來福宮前路面積水，經員警協助疏通排水口後恢復通行。八堵路加油站附近，也有民眾發現路面積水。另外，八堵橋下的尚仁街因為地勢較為低漥，基隆河的水位也淹到路面，道路緊急封閉。

另外，暖暖東勢坑基福公路上也有土石崩落，路面泥水橫流。東碇路某社區的的山徑上也有泥沙隨著雨水傾瀉而下，因為宣洩不及，也導致東碇路排水不及。過港寧靜街179號前，道路破了一個大洞，隨著黃泥水形成漩渦。同樣是過港的暖中路79-4號對面也有土石崩落，夾帶著泥石的大量雨水不斷流淌下來。

最嚴重的，莫過於暖暖街281巷，有數間民宅在靠山壁側，遭邊坡滑落衝入民宅。另外，碇內街山區某社區也因為有土石崩落，緊急協調靠山側的居民，約有8人左右，暫時疏散到碇祥里活動中心。

另外，據瞭解，暖暖街281巷遭土石街入民宅的居民也緊急撤離，暖東里也有居民撤離至暖東里民活動中心。

受颱風外圍環流影響，基隆連日大雨，基隆市暖暖區自16日下午起，陸續傳出災情。圖為尚仁街，基隆河水面淹至路面。（市議員林旻勳提供／張志康基隆傳真）

受颱風外圍環流影響，基隆連日大雨，基隆市暖暖區自16日下午起，陸續傳出災情。圖為東碇路山徑有泥水傾瀉而下。（市議員林旻勳提供／張志康基隆傳真）

受颱風外圍環流影響，基隆連日大雨，基隆市暖暖區自16日下午起，陸續傳出災情。圖為寧靜街泥水橫流。（市議員林旻勳提供／張志康基隆傳真）

受颱風外圍環流影響，基隆連日大雨，基隆市暖暖區自16日下午起，陸續傳出災情。圖為暖中路土石崩落。（市議員林旻勳提供／張志康基隆傳真）

受颱風外圍環流影響，基隆連日大雨，基隆市暖暖區自16日下午起，陸續傳出災情。圖為寧靜街路面破了個大洞。（市議員林旻勳提供／張志康基隆傳真）

據瞭解，暖暖街281巷共有10戶約20人撤離，紅色警戒強制驅離有6戶，暖暖區長蔡春堂表示，目前有3戶7人撤離至碇祥里民活動中心，另有7戶18人撤離安置在北都大飯店，另有部分居民暫住在親友家。