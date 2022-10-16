駕駛F1賽車需要有超乎常人的高超技術及反應速度，因此現今車手幾乎都在學齡前就接受訓練，努力踏上賽車最高殿堂F1。曾經拿下過F1世界冠軍的美國傳奇車手安德烈蒂(Mario Andretti)，已經高齡82歲的他16日駕駛麥拉倫(McLaren)賽車重返賽道，過程中始終保持穩定行駛完成單圈，影片放上推特讓不少人感到不可思議。

儘管已從車手身分退休多年，安德烈蒂還是有著重返賽道的夢想，過去幾年他也不斷與F1麥拉倫車隊首席執行長扎克布朗(Zak Brown)商量，終於如願在16日重返駕駛艙，駕駛這輛麥拉倫車隊在2013年賽季所使用的MP4-28車型。

雖然MP4-28已經有9年歷史，但不管怎麼說還是屬於現代賽車，對活躍於70年代的安德烈蒂來說，駕駛操作肯定有所差別，但是從影片上來看，安德烈蒂似乎沒有適應問題，儘管在下坡入彎時有些小「突槌」超出賽道，不過以安德烈蒂的年紀仍是相當不簡單的表現，這讓推特網友一片讚好，「我不敢相信他已經82歲了」、「太酷了！」、「多麼美妙的時刻」。

除了在F1創下許多豐功偉業，安德烈蒂也曾拿下4次印地賽(Indy Car Series)冠軍，他的兒子麥可(Michael Andretti)目前是安德烈提車隊(Andretti Autosport)的老闆，安德烈提車隊近年主要參與印地賽為主，父子倆也已經向FIA(國際汽車聯盟)提出加入F1申請，最快有望在2024年賽季在F1亮相。