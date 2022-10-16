參展的相機大廠紛紛邀請攝影專家們分享拍照經驗，吸引眾多民眾駐足聆聽，現場座無虛席。（劉宗龍攝）

逛展民眾向攤問人員詢問燈具的問題。（劉宗龍攝）

逛展民眾試用展示的相機及鏡頭。（劉宗龍攝）

許多民眾聚集在SONY攤位上試用展示的機器。（劉宗龍攝）

參展的相機大廠紛紛邀請攝影專家們分享拍照經驗，吸引眾多民眾駐足聆聽，現場座無虛席。（劉宗龍攝）

CANON攤位設置長鏡頭體驗區，讓民眾可以感受使用長鏡頭拍攝的效果。（劉宗龍攝）

全泰相機的師傅們提供免費相機器材健檢服務，仔細檢查民眾的攝影器材。（劉宗龍攝）

攤位人員向逛展的民眾介紹展示的腳架。（劉宗龍攝）

因全球疫情影響，睽違近3年，台灣終於迎來邊境解封，加上國內疫情趨緩，人潮逐漸回流之際，由台北市攝影器材商業同業公會舉辦的「台北攝影器材暨影音創作設備展」於10月13至16日在台北南港展覽館1館展出！

撐過疫情最慘烈的時刻，隨著近年新媒體市場興起，各家廠商紛紛搭上新媒體與旅遊紀錄著重的輕量攜帶風潮推出新機新品，包括Sony近期發表Cinema Line Super 35電影級數位相機ILME-FX30、Nikon則推出Z30 APS-C／DX格式無反相機、而另一家大廠Canon除了先前推出的EOS R3／R5／R6／R7／R10系列機種外，亦於7月發布的兩款全新RF鏡頭：RF 24mm f／1.8 Macro IS STM大光圈廣角鏡頭和RF 15-30mm f／4.5-6.3 IS STM超廣角變焦鏡頭，主打輕量防手震，適合帶著走的多元拍攝用途。另正成、湧蓮、義文等器材代理大廠皆參展，並提供腳架、攝影包、燈具、收音麥克風等相關器材設備，一起搶食解封市場大餅。

2022台北攝影器材暨影音創作設備展16日在台北南港展覽館舉行，適逢台灣終於迎來邊境解封，加上國內疫情趨緩，人潮逐漸回流之際，參展的相機大廠紛紛推出新機新鏡，並祭出優惠折扣，吸引民眾的目光，卯足全力衝刺業績。