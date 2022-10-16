在疫情、供應鏈與全球通膨惡化造成的衰退恐慌中，大陸新能源汽車銷量意外火爆，帶動了才發展沒幾年的鋰電池業，除「鋰礦雙雄」業績爆棚外，從礦業到化學藥劑等鋰電產業鏈，營收出現數倍至數十倍的大幅成長，業者形容業績爆發狀態有「一飛衝天」氣勢 。

據陸媒《證券時報》報導，新能源賽道持續火熱之下，贛鋒鋰業和天齊鋰業今年第3季度業績雙雙大增，將讓「鋰王爭奪戰」步入新的階段。

報導說，大陸鋰礦龍頭贛鋒鋰業發佈業績預告，估計2022年前3季度實現淨利潤143億元-153億元(人民幣，下同)，同比大增478.29%-518.73%，第3季度業績尤為亮眼，淨利潤預計增長達5.67倍以上。今年上半年才奪下「鋰王」稱號的天齊鋰業日前也發佈了業績預告，預計前3季度淨利潤為152億元-169億元，同比大增27倍以上。

除此之外，新宙邦、星源材質、璞泰來、永興材料、西藏礦業、融捷股份等鋰電產業鏈多家公司也披露了季報業績預告，均實現了大幅增長。其中，融捷股份增速最快，第三季度預計淨利增長40-51倍，環比增長86%-133%。

青海是中國鋰資源最為豐富的省份，青海鹽湖佛照藍科鋰業是中國最大碳酸鋰項目，由大陸新能源車龍頭比亞迪投資。（圖／中新社）

報導說，今年以來上游鋰材料價格經歷了一輪大漲。Wind數據顯示，2022年10月電池級碳酸鋰價格達到52.6萬元/噸，接連創下歷史新高，距年初27.8萬元/噸的價格增長近90%。若與2年前相比，碳酸鋰價格已經暴漲近12倍。此外，氫氧化鋰漲勢也不差，2年下來價格上漲超過9倍。

鋰原料漲價也讓相關企業業績一飛衝天。今年上半年，天齊鋰業獲利同比大增119倍，第3季度同比增長10倍以上；贛鋒鋰業第3季度利潤同比大漲5.67倍至6.61倍，幾乎是上半年利潤的總和。從2022年全年來看，「鋰王」稱號花落誰家仍是未知數。

報導引述專家分析稱，近期碳酸鋰價格持續創新高主要還是供需失衡造成，鋰礦建成需要5年時間，但新能源汽車成長快速，鋰材料遂成為鋰電池廠瘋狂搶購的稀有物資。按中國汽車協會數據，2022年1-9月，新能源汽車產銷分別達到471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，在汽車市場佔有率已達到23.5%。

許多鋰電材料業因此都在第3季度創下亮眼業績，例如永興材料預計前3季度淨利潤同比增長高達660%-700%；電解液龍頭之一新宙邦預計前3季度實現淨利潤同比增長60%-70%；璞泰來第3季度同比增長92.4%；星源材質第3季度同比增長118.33%；擁有世界第3、亞洲第1鋰礦鹽湖的西藏礦業預估第3季度同比增長為251.88%-369.17%。

報導引述GGII數據稱，2014至2021年，大陸動力鋰電池出貨量從3.7GWh增長到226GWh，年均複合增長率為79.9%，預計2022年全年動力鋰電池出貨量可達450GWh。