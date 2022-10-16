LAYRUS LOOP。（TIMM提供）

日本最大規模的國際音樂交流盛會「東京國際音樂市場」（Tokyo International Music Market，簡稱TIMM），由日本音樂界各大團體與政府支援所組成，2004年創辦至今，每年秋天邀請國內外音樂相關產業人士齊聚東京交流，是一個促進日本音樂向海外發展的一個重要盛會。今年迎來第19年，即將在下週一（17日）至週三（19日）連續3天在東京涉谷Stream Hall舉辦。

歷經了新冠疫情，日本在本月重新開啟國門，本活動暌違3年終於再度展開實體的交流活動，同時也針對無法到場的國內外相關產業人士，提供「TIMM ONLINE」線上播出，為各國即時提供網路交流模式。 除了音樂相關產業人士的交流，還有連續3天的Showcase Live，將在TIMM特設網站及YouTube相關平台免費播出，不僅國內外相關產業人士，人在國外的歌迷也可以透過網路來觀賞演出及作更多的音樂交流。

此次參與Showcase Live的有許多是網路崛起新世代的日本創作歌手、或者在抖音上成為許多國家熱門話題的歌手如mona＋、BPM15Q、Kazuo等等，9月份佔據台灣Spotify排行榜第3名的「LAYRUS LOOP」，甚至榮獲金曲獎最佳樂團的「血肉果汁機」也受邀以影片預錄方式參與這次的Showcase Live。