「台大泰拳女神」Sabrina（吳怡德）從綜藝節目《大學生了沒》走紅，日前她上節目爆料有一位《大學生了沒》的女藝人很假面，表面一套背後一套，人前會表現很麻吉，私下卻狂罵對方，被網友推測有可能是主持人Lulu、時尚KOL莫莉。Lulu日前發文否認，主播張齡予也發文力挺：「還給認真善良的人一個公道」。

主播張齡予還有一個月的時間就要到預產期，人在家中待產的她看見關於女星Lulu被影射「雙面」的新聞，今（16）日發文聲援，表示因跟上時事訴度比較慢，才看到主持人Lulu遭無端捲入雙面風波，雙方當事人都有澄清仍效果有限，還是有好事網友拿過去的片段反駁。

張齡予認為：「我接觸過的Lulu檯面上下都很一致、一致很親切又敬業，只因為她 『很紅』 、『從大學生了沒出來』就被人有講舌根空間，很冤枉。因為『雙面』真不可能是我認識的她。」她透露多年前她只是不出名的記者時，曾上Lulu主持的綜藝節目，第一次上節目難免緊張，當時Lulu特別為她打氣，還親切解釋現場狀況，讓張齡予放鬆許多，表現也比較自然。

之後幾次因工作緣故上《綜藝大熱門》，在鏡頭沒有拍到的時候Lulu都會為張齡予加油，「現場的我聽得清清楚楚」，且有一次身分互換，張齡予擔任活動主持人，Lulu擔任來賓，Lulu仍是提早到並對好流程，讓張齡予誇讚對方：「跟她工作很放心」。張齡予坦言與對方的交情不深，但能夠感受到Lulu的真誠與坦白，直呼：「所以希望幫Lulu打氣，也希望惡意的攻擊可以因為許多人站出來用自己親身經歷背書，還給認真善良的人一個公道。」

Lulu看到後感動回應：「阿娘喂，謝謝齡予主播！謝謝你啦不好意思待產中還要注意這些紛紛擾擾， 我完全ok der ! 倒是你要保持身體健康心情愉快喔，期待你的baby !」。