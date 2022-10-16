人生跑馬燈轉一圈！有網友在網上分享1段44秒影片，影片中2輛吉普車準備要渡溪，但該溪水水流相當強勁，2車為求保險在中間拉了1條繩索，便開始執行溯溪，然而，後方吉普車渡溪至一半時，遭強勁水流衝擊下，整輛車「翻滾一圈」，所幸被前方吉普車強力拉引，才卡在岸邊石頭上。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段44秒影片，影片中有輛的小吉普車，被前方1輛重度改裝的吉普車拉著渡溪，該重度改裝的吉普車，不僅將車身拉高，還配上大尺寸輪胎，便豪邁的開進水流強勁的溪水中，絲毫不受強勁水流影響，但是，拉在後方的小吉普車可沒這麼幸運，小吉普車在溪水中載浮載沉，且不敵溪水猛衝「翻了一圈」，車頂的置物支架也被沖走，所幸在前方吉普車猛拉之下，卡在溪岸旁的大石頭上；原PO也在貼文寫下「一手女用，保證無泡水，颱風天撩溪，真勇敢」。

影片一出，網友紛紛留言表示「前車速度太快一直拉後車」、「沾到水而已沒事」、「洗車而已不用緊張」、「翻滾了」、「360度翻滾渡溪法！」、「翻滾完還可以到岸邊算命大」、「人生跑馬燈，轉一圈」、「所以為什麼要在颱風天從事這樣的活動」、「保證無泡水，但有沖過水」。

吉普車強行渡溪，慘遭強勁水流猛沖「翻滾一圈」後，卡在岸邊石頭上。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）