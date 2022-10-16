遊客參加「千人封茶」活動，寫下美好回憶及未來期許，封藏在茶甕裡。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長林明溱、立委許淑華與來賓參加「千人封茶」活動，寫下對南投發展的期許，封藏在茶甕裡。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

2022 南投世界茶業博覽會壓軸「千人封茶」活動，由南投縣長林明溱、立委許淑華與千名民眾各自寫下美好回憶及未來期許，封藏在茶甕裡，為活動劃上完的句點。林明溱開心指出，為期9天的茶博吸引超過80萬人次造訪，累計銷售金額超過1.6億元，為茶博活動缔造新高峰。

「千人封茶」由慈心有機農業發展基金所承辦，展現南投人友善山林的意涵，參加民眾在信箋寫下回憶與祝福，丟進存放最優質的有機烏龍茶茶甕裡，最後貼上封箋，參加活動的南投縣副縣長陳正昇、農糧署主祕陳啟榮說，「封」與「豐」同音，也象徵豐收，經過歲月陳醞的台灣茶，未來開封分享時，將有說不盡、嚐不完的美好。

林明溱說，今年不少農產品都無法外銷，縣府花100萬元採購中寮、集集香蕉，免費贈送給來逛茶博的消費者，不僅能提升香蕉果農的收益，推廣南投香蕉，也讓近年無法出口到中國逾4千公噸的南投好茶，有更多元的行銷管道與銷售業績。

立委許淑華也說，南投縣茶葉種植面積全國最大、茶葉種類多，未來一定努力讓南投世界茶博越辦越好，也會讓巧克力咖啡節及動人的民歌演唱會一直辦下去。

茶博延續往年千人茶會、千人馬拉桑野餐趣、千人封茶，及融入客家文化的千人擂茶，帶遊客體驗各式茶文化。縣府今年也在各展場擴增冷氣，增設五星級豪華貨櫃廁所，讓喜歡喝茶的遊客在舒適展場中採買，不僅茶葉銷售暢旺，連帶咖啡、巧克力及其它農特產的生意也強強滾，活動9天破80萬人次造訪，銷售金額超過1.6億元，締造歷年最佳成績。