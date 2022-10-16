無黨籍台北市長候選人黃珊珊近7時在民眾黨議員參選人陳宥丞陪同下抵達康樂隧道。（黃珊珊辦公室提供）

內湖康樂隧道口土石崩落 蔣萬安到場關心

颱風尼莎帶來豪雨，台北市內湖區康樂隧道口驚傳邊坡土石及路樹崩塌滑落，雙向封閉中，由於現在正值選舉期間，無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安也接連到場關心，台北市長柯文哲則取消2項南部輔選行程，前往勘災並下令明早8時前搶通。

黃珊珊晚間近7時在民眾黨議員參選人陳宥丞陪同下抵達現場，她也在臉書發文呼籲大眾，內湖康樂隧道口的土石滑落導致無法通行，而台北市山區的累積雨量已達超大豪雨等級，期望各位朋友出門一定要多加留意自身安全。

而陳時中也取消晚間所有行程，於7時許和民進黨議員候選人王孝維、李建昌一同前往康樂隧道，他也在臉書發文指出，豪雨傾盆一整天，大家辛苦了，提醒外出的朋友一定要特別注意安全，希望所有市民都能平安。

蔣萬安隨後也在9時許趕赴康樂隧道勘災，並和北市新建工程處工作人員說聲辛苦了，他也在臉書呼籲民眾外出時應避開山區和水域，他也請外送員夥伴跟運匠大哥注意雨勢，以安全為第一優先考量，希望市民多給他們溫暖鼓勵。

考量豪雨造成多處淹水災情，陳時中明日暫無公開行程，蔣萬安則取消上午受訪行程，下午則照原定計畫，出席世界華人工商婦女企管協會總會「華冠之夜」活動，目前僅黃珊珊上午開放媒體聯訪回應時事議題。