由媒體人轉型成為作家的「莎莉夫人」15日發一篇「昆凌還是蔡依林」的文章，探討愛情和麵包的取捨，引發眾人省思。過去在電視台工作的作家黃大米，看完該文章後有感而發，透露曾有資深主播和菜鳥記者愛上同一位小開，最後記者成為豪門媳婦，主播則嫁給普通上班族。多年後結局竟神反轉，記者的老公頻外遇，主播的婚姻幸福美滿。

黃大米15日在臉書表示，資深主播是個見過世面、談吐得宜的人，菜鳥記者則是天真浪漫、笑容可掬，兩位都是很好的女人，也同樣愛上同一個小開，最後小開選擇娶菜鳥記者，資深主播當時懊惱地跟黃大米說：「那個菜鳥什麼都不會耶，什麼都不知道，為什麼他選擇了她？」

黃大米表示，這場愛情的戰役由主播敗下陣，記者躍上豪門，多年後主播也有歸宿，嫁給收入普通的上班族，婚姻幸福美滿；反觀當時變身豪門媳的記者，雖然依舊過著衣食無虞的生活，但小開丈夫常常外遇，她的內心總有烏雲。

黃大米分析，當年資深主播確實在愛情輸了，但靠著自身的努力不懈成為高薪族，牢牢掌握人生的選擇權，遇到好老公更是錦上添花。這個故事帶給黃大米新的啟發，她認為人生有起有落，能掌握自己的選擇權比較過癮，直言：「如果事業成功的女人會在情路上比較艱辛，坦白說，我還是願意選事業有成，因為口袋有錢，連買醉都可以選在五星飯店。愛情新鮮不了幾年，但口袋有錢，可以爽好幾年。」

主播劉芯彤霸氣留言：「自己荷包有錢，比要從別人口袋掏錢出來，爽快多了。怎樣，我就是花自己的買的，誰敢碎嘴」，嫁入豪門的女星郁方則幽默地表示：「小開知道如果他娶了主播，以後日子會很難過，所以娶一個傻白甜大家日子都好過。」民歌歌手鄭怡也有感而發地說：「愛情總會退去，剩下的只有生活」，黃大米搞笑地回：「愛情退的比春夢還快（我在胡說什麼）。」

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