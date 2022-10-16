這次選戰焦點竟然集中在桃園跟新竹市，前立委蔡正元今(16日)在《新聞大白話》節目強調，新竹市選情本來媒體並不太關注，都是因為前新竹市長林智堅弄出抄襲風波，把民進黨整盤棋打亂，現在連桃園市長鄭文燦的公共工程也被放大檢討。而國民黨新竹市長候選人林耕仁的問題則是空戰比例太低，在大家都打空戰的新竹市選起來會很累。

蔡正元表示，以前選戰都是以台北高雄為主軸，這次竟然集中在桃園跟新竹市，其實就是林智堅一個人造成的，如果林智堅沒弄這場戲，媒體對新竹市什麼時候有行情這麼高的報導？林智堅誰造成的，不就蔡英文下棋下錯了嗎？那誰把這盤棋推掉的？王鴻薇就是今年選戰的第一號操盤手。

「話說回來，也是因為攻進去，你防禦不力嘛！」蔡正元說，為什麼蔡英文還去包庇林智堅呢？大家一定會檢討來檢討去，鄭文燦也被檢討得很慘，他還想選2024，還想當閣揆？無法想像！而且還被桃園市議員游智彬跳出來指證歷歷，說你的碩士論文是抄的，指導老師是陳明通，台大碩士學歷是假的，這棋要怎麼走？而且抄別人也就算了，他抄中國大陸的論文，台灣的論文系統比較比對不出來，投機取巧到這地步。

蔡正元指出，人家一定會檢討你鄭文燦的公共工程，那天花板一掉下來，變成所有的公共工程都要檢討，特別是桃園市總圖書館。全世界所有像樣的大都市，最重要的公共建築就是總圖書館，紐約、巴黎總圖書館都是赫赫有名的建築。你把桃園市總圖書館蓋成這副德性，大家能接受嗎？

「必須承認一點，其實藍、綠、白，選票是會有流動的。」蔡正元強調，林耕仁在這場選戰裡，空戰的比例太低了，新竹市這個地方跟嘉義縣不一樣，嘉義縣也許打空戰不會有什麼效果。新竹市大家在打空戰的時候，沒有看到你一架飛機升空，你就會很累了。