在俄軍持續攻擊烏克蘭之際，俄羅斯一座軍事訓練場發生攻擊事件，造成至少11人死亡。與此同時，白俄羅斯宣布近9000俄軍將部署在白俄，並宣稱這是為了對抗烏克蘭和西方威脅。

● 澤倫斯基稱烏東巴赫姆特戰線最艱困

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日表示，日前親俄部隊宣布向具重要戰略意義的東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）推進，如今此處堪稱局勢「最為艱困」的戰區。

俄軍數週來一直猛攻巴赫姆特，希望佔領這座曾有7萬居民、以釀酒與開採鹽礦著稱的城鎮。

● 俄羅斯貝爾哥羅德油庫起火

俄羅斯貝爾哥羅德（Belgorod）地區官員表示，鄰近烏克蘭邊界的一座油庫15日遭到烏克蘭飛彈攻擊而起火燃燒。

上週，俄羅斯曾稱其與烏克蘭接壤領土遭受的砲擊和飛彈攻擊明顯增加。

● 俄稱軍事訓練場遭「恐攻」

俄羅斯通訊社15日引述國防部說法報導，在貝爾哥羅德地區，一座軍事訓練場發生「恐怖攻擊」事件，至少造成11人死亡、15人受傷。

俄羅斯國防部發布聲明稱，發動恐攻的凶嫌是2名來自前蘇聯國家的國民，他們「與自願參加（烏克蘭）特別軍事行動的志願軍人一起進行槍械訓練期間，用小型武器向其他部隊人員開火」，此後「2人都在反擊過程中喪生」。

截至目前，烏克蘭方面並未出面表示將對此事負責。而自9月21日俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布部分動員以來，已有超過20萬人被徵召加入俄國武裝部隊。

● 近9000俄軍將部署白俄

白俄羅斯國防部16日表示，近9000名俄羅斯官兵將進駐白俄羅斯，這是為保護其邊界所進行部隊「區域性集結」的一部分。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）上週表示，他的部隊將與俄軍一起部署在烏克蘭邊界附近，以面對他所謂來自烏克蘭和西方的威脅。

● 法國軍援烏克蘭 將協助訓練戰士

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）15日接受「巴黎人報」（Le Parisien）訪問時表示，法國將在國內為烏克蘭訓練2000名軍人。

勒克努還說，法國將提供烏克蘭「響尾蛇」（Crotale）防空系統，但沒有具體說明有多少套。他說，這個數字「正在與烏克蘭方面一起確認」，並強調「讓他們能夠保衛自己的天空非常重要」。

勒克努表示，除了已提供的18套凱撒（Caesar）機動火砲系統，法國還可以另外再提供基輔6套，同時也在研究捐贈地對地飛彈的可能性。凱撒可以精準打擊40公里外的目標。

● 馬斯克稱俄試圖「扼殺」烏克蘭星鏈網路服務

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）15日表示，俄羅斯正試圖「扼殺」烏克蘭的星鏈（Starlink）衛星服務。他還說，無論投入多少資源保護，這項系統仍有可能停止運作。

歐亞時報（EurAsian Times）報導，馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）9月通知美國國防部，不能再資助烏克蘭使用星鏈服務，轉而要求美國政府提供資助。根據SpaceX報告，公司今年為提供烏克蘭星鏈服務已耗費1億2000萬美元，明年料耗費約4億美元。

報導中表示，美國國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）14日表示，關於星鏈在烏克蘭的衛星服務，國防部已和SpaceX溝通。她還表示，美國可能和SpaceX以外的衛星通訊實體結盟，提供烏克蘭重要的服務。

烏克蘭科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）2月26日要求馬斯克提供烏國星鏈基地台，以及衛星網路服務。馬斯克隨即證實，烏克蘭的星鏈服務已經啟動，並承諾將運交給烏克蘭更多終端機。SpaceX目前在太空軌道上的星鏈衛星已經超過2300枚。

● 世銀：烏克蘭貧困人口增10倍

世界銀行（World Bank）高層官員15日表示，俄羅斯對前線之外的烏克蘭城鎮民用基礎設施發動攻擊，將導致烏國經濟情況雪上加霜，尤其是烏國今年貧困人口已經增加了10倍。

澤倫斯基本週告訴國際捐助者，烏克蘭需要大約550億美元援助，380億美元用來彌補預估的明年預算赤字，另外170億美元用在重要基礎設施的重建工作，包括學校、住宅和能源設施。