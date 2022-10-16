通常一個人被閃電擊中的機率微乎其微，但更加罕見的是能從雷擊當中奇蹟生還的人。在菲律賓Bago City當地所舉行的1場足球賽中，一名叫做Charlie Panes的主裁判正在場中執法，沒想到一道閃電突然從天空中劈了下來打中了他，還好經過搶救之後，Panes狀況也穩定下來。

根據《Daily Star》報導，這段相當驚悚的影片被民眾分享在網路上，可以從畫面中發現天空中突然降下落雷，打中了足球場旁的樹木後，在波及到了在場中的Panes，而在場的醫護人員也立刻上前急救，隨後將Panes送往當地醫院救治。

在醫生努力搶救過後，Panes的狀況也趨近於穩定，報導指出由於閃電並不是直接命中他，這可能是Panes撿回一條命的關鍵因素。接受當地記者訪問時，Panes也說出當下被閃電擊中的感受，「我的身體感到非常地熱，突然就失去知覺了，我很慶幸我還活著，因為閃電可能會讓我或其他人喪命，一旦我康復過後，我將繼續重操舊業並完成這場比賽。」

A referee lost consciousness after lightning hit a football field in Bago City, Negros Occidental.https://t.co/ioHySO5w5f — GMA News (@gmanews) October 11, 2022

由於足球場占地廣大，一般比賽中天空只要有打雷跡象基本上就會喊停比賽，還好這驚悚事件並沒有造成更大的傷亡。