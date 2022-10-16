許多台灣人想要無負擔的飲食或是清腸胃時，都會選擇白粥當成主食解決一餐，簡單一點可以搭配肉鬆、鮪魚罐頭、荷包蛋，華麗一點也能搭配鮑魚、蚵仔等各式海鮮。近日有網友更分享，其實白粥只要加一項超級簡單的調味料「醬油」，就能直接大升級！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「醬油＋白粥真的很好吃啊！跟沒錢沒關係，就真的好吃」；附圖則是他自己動手把白粥和醬油拌在一起食用的模糊照片。

對此，許多人紛紛回應，「超好吃，小時候吃不下飯，加醬油可以吃兩碗」、「醬油加白飯也很好吃啊」、「而且快速，趕時間出門時候，白飯淋醬油，好吃方便快速」、「我喜歡豆腐乳」、「加草莓醬也不錯，可以試試」、「撒點柴魚片也不錯」、「醬油直接攪稀飯，我可以吃3碗」、「拌肉醬罐頭也不錯」。

不少人認為加蛋會更好吃，「這樣好吃…如果加上半熟蛋，完美」、「少了1顆半熟蛋，不然可以再吃1碗」、「醬油加半熟煎蛋弄破加白粥，超讚」；有網友分享加砂糖的妙招，「加砂糖直接變甜點」、「小時候的味道，以前阿嬤煮稀飯，我阿公還加紅砂糖，直接變甜粥」、「加糖才正點好嗎，而且是二號砂」。

另外還有老饕透露，在烹煮之前加鹽也可以簡單升級，「只加鹽巴也好吃」、「白粥＋鹽就很好吃了」、「煮白粥前加2小湯匙鹽巴，煮好後的白粥很好吃！單吃白粥也很好吃的那種好吃」。