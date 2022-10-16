《夢中唐》舞台設計精練極簡，透過影像燈光創造出如夢似幻之感，還融入台灣疫情期間都會百態場景設定。（高雄市立社會教育館提供／袁庭堯高雄傳真）

趨勢教育基金會攜手高雄市立社會教育館攜手再合作，15日推出「趨勢文學劇場」史詩級大作《夢中唐》，日光、星光場均爆滿、大獲好評，引領高雄市千名觀眾走入中唐傳奇，台下觀眾不時會心大笑，感受劇場魅力。

致力推廣文學戲劇的趨勢教育基金會每年耗資數百萬，匯集知名戲曲演員與優質樂手合作，劇情編排幽默又巧具深意，每年展演皆受熱烈響應。「趨勢文學劇場」全台僅台北及高雄演出，帶給國人文學、戲曲、科技、舞蹈、藝術多層次的高品質視覺聽覺享受。

「別人做過的夢我不做，我的夢要古今相連，既有劇場之活力，又有教化之功能。」趨勢文學劇場製作人陳怡蓁表示，十年前做了一個白日夢，要與蘇東坡在現代劇場的舞台上相遇，於是攜手詩人教授陳義芝、劇場編導李易修，共同打造「趨勢經典文學劇場」，讓文學立體化，用各種表演來演繹古代文豪的詩詞意境和生平故事，同時又讓現代的詩人們穿插上台解說文學意涵，表現文學的傳承與影響。

今年，再次由劇場編導李易修、陳怡蓁、第26屆台北文化獎得主陳義芝共同創作，邀請朱安麗、韋以丞、賀湘儀、張文易、鍾凱文、古辛、劉承恩等同台演出，劇情從大疫時代發想勾勒出社會百態，輕鬆詼諧帶觀眾幻入《離魂記》、《定婚店》、《謝小娥傳》、《枕中記》、《杜子春》等中唐傳奇。

舞台設計精練極簡，透過影像燈光創造出如夢似幻之感，雖是改編自中唐的文學作品，卻融入台灣疫情期間都會百態場景設定。除了杜子春、謝小娥等中唐傳奇人物外，戲劇還設計隔離女、外送員、導演等多位現代角色。

社教館表示，為讓高雄市民免費觀賞優質的文學舞台劇，協助趨勢教育基金會趨勢經典文學劇場宣傳及受理藝文推廣網路報名。為推廣文化藝術，展演仍然著重公益，大力邀請高雄師範大學、屏東縣東隆國小等15所學校師生共襄盛舉，期待啟迪更多的學子，讓夢想可以嫁接延續。