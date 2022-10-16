火警致大癱瘓！尹錫悅要求Kakao、Naber盡速恢復服務 22:362022/10/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國板橋新都市一棟大樓在當地時間15日發生火警，結果導致Kakao與Naver等兩大網路平台陷入癱瘓。韓國總統尹錫悅除了要求徹查事故發生原因，並疾呼這兩大平台盡快恢復所有服務。 好消息！慘遭紅綠燈砸恐癱瘓 彰化新手媽已轉普通病房 19歲女大生感冒打點滴竟終身癱瘓 澎湖三總要賠1551萬 才跟拜登握手 尹錫悅台下變臉嗆美議員「兔崽子」影片瘋傳 #癱瘓 #尹錫悅 #Kakao #新都市 #致大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 護妻人設崩潰！ 韓總統尹錫悅「撐傘不顧老婆」挨批 20:002022/09/25 國際 尹錫悅又犯致命錯誤 忘喊「稍息」讓全場乾等尷尬畫面曝 18:332022/10/03 國際 海納百川》動用駐韓美軍 南韓不同意（劉順達） 17:412022/09/22 海納百川 海納百川》「蔡英文教」和她的信仰者（劉順達） 13:552022/09/18 海納百川 海納百川》南韓媒體勾結民主黨製作假新聞（劉順達） 10:282022/09/27 海納百川 栗戰書訪韓 傳16日將會晤韓國總統尹錫悅 20:392022/09/14 兩岸 海納百川》南韓光復節與台灣國慶日（劉順達） 16:442022/10/11 海納百川 尹錫悅聯大期間 將與美日雙邊峰會 04:102022/09/16 焦點新聞 尹錫悅在美爆粗口 急澄清是罵韓在野黨 04:102022/09/24 焦點新聞 《國際金融》韓美擬再貨幣互換 軟趴趴韓元有救了 15:422022/09/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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