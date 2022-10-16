業務下滑＋人員罷工 英國皇家郵政恐裁掉6千人 22:362022/10/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國皇家郵政服務（Royal Mail）警告，由於受到包裹快遞業務下滑與工作人員舉行多次罷工影響，今年預料將出現大幅虧損，並迫使它可能裁減6,000個工作機會。 《國際產業》皇家郵政大裁員 明年8月前恐砍6000職位 升遷找阿國非祕密 基層員警不意外 證交所徵32位新血 推動台灣資本市場發展 #罷工 #英國皇家 #下滑 #人員 #郵政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證券主管業務宣導 11／11登場 04:102022/10/14 證券．權證 大陸官媒連3天發聲 力挺動態清零 04:102022/10/13 產業財經 財政部長蘇建榮 財政紀律 是他不容妥協的鐵律 04:102022/10/16 專題周報 自製拋棄式洗頭槽獲表揚 台大護理長憶克難防疫史 15:152022/10/16 生活 爆粗港姐中空裝熱舞 衣服不慎下滑走光了 22:302022/10/13 娛樂 徐耀昌頒發獎金 慰勉消防人員辛勞 04:102022/10/13 地方新聞 法國罕見啟動徵用令 迫煉油廠工人復工 23:482022/10/13 財經 恐怖彎道又見水泥車墜橋 司機不治 04:102022/10/15 社會新聞 向東南亞觀光客招手 南市培訓新住民提供導覽服務 12:262022/10/15 生活 數位部徵選約聘人員全憑主管 藍委質疑網軍檯面化 12:122022/10/12 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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