英國皇家郵政服務（Royal Mail）警告，由於受到包裹快遞業務下滑與工作人員舉行多次罷工影響，今年預料將出現大幅虧損，並迫使它可能裁減6,000個工作機會。

《國際產業》皇家郵政大裁員 明年8月前恐砍6000職位
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