特斯拉執行長、也是SpaceX創辦人的穆斯克上周原本揚言，不能無限期資助烏克蘭使用星鏈衛星通訊服務、要求美國政府應接手資助。但數天後他又改口表示，即使虧錢，將繼續免費提供烏克蘭這項服務。

馬斯克又改口：SpaceX將繼續資助烏克蘭星鏈服務
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馬斯克：俄羅斯試圖「扼殺」烏克蘭星鏈網路服務
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