穆斯克改口 要繼續資助烏克蘭星鏈服務 22:472022/10/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉執行長、也是SpaceX創辦人的穆斯克上周原本揚言，不能無限期資助烏克蘭使用星鏈衛星通訊服務、要求美國政府應接手資助。但數天後他又改口表示，即使虧錢，將繼續免費提供烏克蘭這項服務。 馬斯克又改口：SpaceX將繼續資助烏克蘭星鏈服務 烏克蘭稱過去一個月收復600多聚落 75處在赫松州 馬斯克：俄羅斯試圖「扼殺」烏克蘭星鏈網路服務 #資助 #烏克蘭 #穆斯克 #改口 #星鏈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國再軍援烏克蘭7.25億美元 供彈藥與軍事車輛 10:182022/10/15 國際 俄羅斯邊境城市變電站起火 官員控烏克蘭襲擊 09:502022/10/15 國際 遭烏克蘭飛彈攻擊 俄羅斯貝爾哥羅德油庫起火燃燒 05:202022/10/16 國際 SpaceX致美國防部 無法再提供烏克蘭免費星鏈網路 08:332022/10/14 國際 烏方情資：俄羅斯擬在境內發動恐攻 合理升級戰事 23:022022/10/14 國際 俄1殺手鐧震懾歐美 制裁恐爆大危機！專家不忍開炮了 19:182022/10/15 財經 美軍第7艦隊司令：共軍難跨海侵台 台海作戰無「散兵坑」可躲 22:252022/10/15 國際 俄軍事訓練場遇襲釀11死 近9000俄軍將部署白俄 22:332022/10/16 國際 美第7艦隊司令：兩岸應從俄烏戰爭汲取教訓 04:102022/10/16 兩岸要聞 好漾爺爺奶奶 劉秀春資助認養兒童40年 04:102022/10/16 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。