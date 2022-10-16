國防部確定將義務役役期延長為一年，引起民眾關注，就有網友認為現行四個月軍事訓練時間太短，頂多只練到刺槍術，後期都是出公差勞動打掃，好奇軍方為什麼如此規劃，引起網友熱議，也有人感嘆現今四個月的訓練內容，屆時上戰場只能當砲灰。

一名網友在PTT八卦板發文表示，四個月軍事訓練時間不夠，應該要集中火力訓練戰時技能，認為前兩個月花了很多時間練習刺槍術，對於提升戰力有限，鑑測後的軍旅生活，則充斥各種出公差，刷油漆、掃地等勞務，好奇軍方上層為什麼會這樣規劃。

貼文一出引起網友們討論，「本來缺的就是便宜的打雜工」、「義務役就是去打雜的」、「延長最被詬病的就這個啊，說時間不夠，實際上是浪費一堆時間」、「一年役期只是對部隊運作更加瞭解熟悉，但戰訓方面含量很少」、「認真訓練麻煩又高風險啊」、「因為越多打靶，長官越怕出事」、「砲灰而已，教打掃和刺槍術剛好，就損耗品」。

也有人認同戰技訓練的重要性，「要人上戰場，就要教人戰技、開槍熟練度，沒教好，要人上戰場當砲灰逆，是缺德」、「想要學到什麼？美軍22周新訓抄過來很難？」、「如果訓練不改，被無人機打好玩的」、「不當打掃的少爺兵，你們又沒膽量選各軍種的特戰訓」。