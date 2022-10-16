台南市長黃偉哲醫界大聯盟後援會16日在永康舉辦聯合授證活動，全市25個醫界各後援會齊聚相挺，除肯定黃偉哲在防疫上的表現，還齊喊「醫界大團界，團結挺台南」口號，支持黃偉哲繼續拚連任。

會中，21歲的罕見疾病先天性肌失養症患者徐嘉駿，得知醫師父親徐邦賢也要參加後援會，特地要求乘坐電動輪椅面見黃偉哲。黃偉哲見到徐嘉駿很感動，也致贈小蛋糕表達感謝。

醫界大聯盟後援會總會長陳相國指出，台南市是本土疫情發生至今，累積病例數6都最低，以及確診率低於全國平均的城市。台南在科技防疫的表現優異，利用「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「台南共照雲」協助處理防疫工作，讓防疫在台南不僅優雅且更有效率，他要代表25個後援會致贈黃偉哲競選5寶「菜頭（好彩頭）、柚子（庇佑）、包子及粽子（包中）、青蒜（凍蒜）」，祝福黃偉哲順利連任。

黃偉哲表示，防疫之初，基層的疫苗配置不足，讓民眾需要打電話找疫苗，基層診所也要接電話服務，產生雙向成本，因此市府透過科技，讓相關資訊可以經由網路得到滿足，才能把人力用在有資訊落差的長者身上，沒有讓醫療能量崩潰，做好防疫。

黃偉哲還說，選舉是一時的，剩下可以運作的日子只有40天，仍有許多問題要面對，但防疫絕不會因為選舉停下來，也盼望大家繼續支持、繼續宣傳，讓他可以為台南繼續拚。