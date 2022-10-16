美國海軍林肯號航空母艦(USS Abraham Lincoln ,CVN-72)傳出飲用水遭汙染事件，水中發現了大腸桿菌。目前停用艦上飲水機，先提供瓶裝水暫代。

商業內幕(Business Insider)報導，美國海軍一份聲明說，艦上水兵是在9月21日注意到這飲水「有氣味、顏色較混濁」而向上匯報。第二天，船上的測試表明，在船上的幾個飲用水艙中存在大腸桿菌。

報告稱，「到9月22日，水中的氣味和渾濁度有所減輕。但由於大腸桿菌不能光以氣味和渾濁度來斴斷的報告無關，因此水樣在9月24日送到加州實驗室查驗。發現了大腸桿菌。」

大腸桿菌是水污染的判斷標準，在一定數量下不會造成健康影響，但是數量多了，會造成瀉肚子。而且其中一些大腸桿菌含有毒素，比如惡名昭彰的大腸桿菌0-157，會造成嚴重的胃痙攣、腸出血、腹瀉、嘔吐和發燒。 所幸現在還沒傳出健康問題，目前林肯號隔離了水箱，先給船員提供瓶裝水。

美國海軍表示， 9月26日報告顯示，水質在規定的飲用標準範圍內。多數水箱

不含大腸桿菌。受影響的水箱仍處於隔離狀態，將會在船維護期間進行深度清潔和檢查。

這不是第一起美國航空母艦的飲用水汙染事件，上個月，尼米茲號航空母艦(USS Nimitz ,CVN-68)的飲用水和清潔用水可能被航空燃料汙染，因為有聞到類似JP-5燃料的臭油味。

不過，有些退伍海軍與陸戰隊員說，水遭到燃料污染，早已是老問題，不只發生在尼米茲號。

曾在遊騎兵號(CV-61,USS Ranger,已於2015年拆解)服役的退伍老兵說，「當你去洗澡時，洗澡水都會聞到一點點燃料味。」

文章來源：The US Navy found E. coli in aircraft carrier USS Abraham Lincoln's drinking water after another carrier discovered jet fuel in its water supply

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