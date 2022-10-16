據德國寶馬集團表示，該公司位於英國牛津的汽車工廠將暫停電動車生產，但不會停止生產MINI車型，該車型誰明年底之前將全部移轉到中國生產。

據《第一財經》報導，寶馬中國16日表示，牛津工廠將暫停電動車生產，但不會停止生產MINI車型，該公司確定與長城汽車合作的光束汽車將生產純電動MINI。但是，MINI電動車是否將只在中國生產，寶馬公司尚未明確回復。

報導說，英國是知名汽車MINI品牌的故鄉，牛津工廠則是MINI的主要生產基地。近年MINI進行電動化轉型後，在牛津工廠與內燃車產品共線生產。MINI首款電動車MINI COOPER SE就誕生於牛津工廠，並出口到全球市場。

不過近期寶馬MINI品牌的新任負責人斯蒂芬妮．沃斯特（Stefanie Wurst）在受訪時表示，牛津工廠沒有為電動車做好準備，作為長城汽車與寶馬合資項目的一部分，下一代純電車型MINI Aceman將改在中國生產。

報導指出，今年9月份，MINI品牌首款純電動都市跨界概念車——MINI Concept Aceman已經在上海亮相。去年11月，寶馬集團旗下MINI品牌宣佈，2023年MINI將在中國生產製造兩款純電動車型。預計到2027年，純電動車在MINI全球總銷量中的占比將達到50%。

寶馬集團方面表示，中國市場正成為MINI在全球增速最快的市場，MINI純電動車型將在光束汽車生產基地生產。按照規劃，MINI品牌的最後一款燃油車將於2025年推出，到2030年初，MINI將成為寶馬集團旗下首個實現純電動化的品牌。

報導指出，寶馬與長城汽車成立了合資公司光束汽車，光束汽車生產基地項目總投資約51億元人民幣，設於江蘇省張家港市，擬在2022年建成。這是寶馬在全球範圍內首個純電動車合資項目，規劃產能為每年16萬輛。長城汽車方面曾表示，雙方的合作不僅在生產層面，還包括在中國新能源汽車市場上進行純電動汽車的聯合研發。

目前，中國是全球最大的新能源汽車市場。從當前新能源車市場來看，小型電動車走勢較強。寶馬在瀋陽建立的里達工廠日前正式開業，這被看作寶馬加快電動化轉型的重要一步。目前德國汽車巨頭奧迪在中國市場的首個純電動新能源工廠已開建，賓士在北京順義的電動車廠的新車EQE已正式下線。