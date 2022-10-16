孫翠鳳當時收到邀約便答應在《我心我行》扮演自己。（三乘影像事務所提供）

被譽為「瑪莎葛蘭姆傳人」的國際級舞蹈家許芳宜主演半自傳電影《我心我行》，日前獲金馬獎3項大獎提名，今（16日）又傳來好消息，繼在釜山影展和多倫多影展市場展登場後，再入圍倫敦東亞影展正式競賽片，將於23日世界首映，成功打入國際影壇，電影以雙線敘事手法拍攝，打造虛實交錯震撼畫面，最令觀眾驚喜的是，不僅幕後大咖雲集，幕前更是星光熠熠，不僅有國寶級藝術家孫翠鳳，還有金馬影后謝盈萱和金鐘視帝陳竹昇。

《我心我行》以特殊的現代舞劇形式，呈現出身台灣宜蘭、揚名紐約的許芳宜舞蹈生涯故事。電影以前所未有的製作方式執行拍攝，再以雙線式敘構4段許芳宜的舞蹈生涯節點，分別是「啟萌」、「立志」、「揚名」、「歸國」，孫翠鳳即是出現在「啟萌」部分，憶及對舞蹈發生興趣，是來自於幼年曾在戲院看到後台的粉墨人生，當時被漂亮戲服和妝容震懾的小芳宜，內心萌生對舞台的嚮往，加上歌仔戲的身段深深吸引了她，讓許芳宜小時就開始學民俗舞蹈、進而到芭蕾舞，開始了璀璨的舞蹈人生。

當時電影製作公司提出邀請，孫翠鳳沒有猶豫，當下一口應允在電影中扮演自己，也成為童年許芳宜在後台窺視的歌仔戲名伶、更是影響她一生的無名英雄。拍攝地點在台北植物園一處老溫室，孫翠鳳還慷慨出借戲班裡的行頭和櫃子等靜物，提供給電影團隊佈置使用，讓許芳宜和導演都感動不已，而該溫室據說在電影拍攝不久後，即因老舊而被拆除，老台北想「親炙」植物園溫室，可在《我心我行》珍貴的影像中重溫舊夢。

許芳宜也說「小時候第一次被表演吸引是野台的歌仔戲」，遁入童年回憶的她，瞇起眼就能仔細描述，她細數竹棚架起舞台就只是一個下午的事，舞台下方堆滿了道具和衣帽箱，樂師在台上練習，演員在台下裝扮，穿越鏡子於眉、眼、唇之間仔細地來回筆畫著，細緻的線條、柔和的鬢角、點上胭脂穿戴閃亮浮誇的頭飾與裝扮，暖著身子、吊著嗓子的演員們眼神流露出純熟與自在的表情，「我目不轉睛地看著，深怕演員們穿越時空消失在眼前。」接著表示：「他們是她不是她，是他也不是他，渾身是戲的神情與姿態，像是認定了只有角色才是她和他。」又說：「他們是三國的曹操、關公、是陳三五娘也是山伯與英台。」

琳瑯滿目的角色與劇目有浪漫也有悲傷，「用現代話來說，就是真人版的漫威英雄野台系列」，她感謝孫翠鳳的挹注，讓電影大大增色，也憶及：「台上台下的真實與虛幻帶我進入異想世界，這是在我小時候接觸舞蹈，第一次上台時出現的強烈感覺。」如同《我心我行》虛實交替的特性，她說「我知道你在看我，但我不只是我」，並勉勵大家：「台上十分鐘，台下十年功，我沒看見辛苦，只看見希望。」該片下月11日於全台威秀院線及獨立藝術電影院正式上映。