立足南投放眼中部！國民黨日前舉辦「十全十美女力挺台灣聯合造勢大會」，在聲勢最旺的台中市長盧秀燕加持下，藍營10位女性縣市長候選人信心加倍。南投縣長候選人許淑華也在臉書發文許下宏願，未來要立足南投放眼中部，一起攜手合作，讓中部地區成為中科最重要的支援基地。

許淑華在臉書PO出「十全十美女力挺台灣聯合造勢大會」的合照表示，南投是她的家，也是大自然賜給台灣的瑰寶，人民勤奮、觀光舉世聞名，有最好的手工藝，這些都是南投的資產。在國民黨的主政下，大家一起見證南投的進步。

「20年來淑華在南投服務，感謝國民黨的栽培、感謝鄉親的支持。」許淑華強調，南投與台中是一個密不可分的生活圈，未來要立足南投放眼中部，讓中部地區成為中科最重要的支援基地，也要連結全國資源，把所有國民黨執政的縣市一同串連，資源共享，共同發展。

許淑華說，11/26要讓未來走到哪裡都是國民黨執政的地方、都是幸福城市，這也是國民黨為台灣這塊土地做出最好的貢獻。每一個人都在自己的地方穩紮穩打，打贏選戰。一起攜手合作，讓所有國民黨執政的縣市都是讓人民感到驕傲的。她再一次拜託大家，11/26一起讓國民黨女力連線全壘打！