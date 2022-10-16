29歲的「登山女神」曾格爾在今年10月，用13小時速攀世界第8高峰Manaslu（馬納斯盧峰），打破了女性無氧登山記錄，不過近日曾格爾與1名富商傳出不倫戀，遭到富商的妻子控告侵害配偶權，也連帶出了曾格爾登山紀錄的真實性，知名登山好手張元植6日也發文，質疑曾格爾速登高峰的成績，

張元植在臉書指出，目前馬納斯魯峰登山紀錄就是13小時，由義大利攀登者François Cazzanelli創下。而2018年波蘭的Andrzej Bargiel單攻馬納斯魯峰的成績時間是14小時5分，Andrzej是世界頂級的滑雪登山運動員，「這項運動是平均最大攝氧量（VO2Max）最高的運動。」因此曾格爾寫下的13小時記錄，是能夠比肩專業登山員的成績。

而身為富商妻好友的女星賈永婕也很好奇紀錄帶有存疑，「這一切真的只能自由心證嗎，沒有任何方式可以得到事實嗎，畢竟誠實是運動員最基本的價值，品德操守亦是」