中共20大今上午在北京舉行，據了解，國民黨今發賀電，中國共產黨也回了賀電，其中雙方共同強調「九二共識」，以及反對台獨。對此，國民黨強調，任何意圖傷害中華民國，國民黨絕對反對到底。

國民黨表示，相關賀電皆依往例，國民黨堅持三大中心任務「捍衛中華民國、守護民主自由、維護兩岸及區域和平」；任何意圖傷害中華民國，國民黨絕對反對到底，包括堅決反對台獨、反對一國兩制，相信這也是台灣主流民意。