朴海鎮自爆與秦基周太熟演情侶有些尷尬。（衛視中文台提供）

39歲韓國男星朴海鎮出道16年，斯文帥氣的「國民暖男」形象深植人心，暌違2年回歸小螢幕的他，在韓劇《魔幻時刻SHOWTIME》再展喜劇演技，拜師學藝苦練魔術特技，完美詮釋魔術師角色，與氣質玉女秦基周默契搭檔演出，引爆超人氣。

朴海鎮近年來極力拓展戲路，從《來自星星的你》演出富家貴公子、《奶酪陷阱》的大學生、《壞傢伙們》的天才型連環殺人兇手、《老頑固實習生》的食品公司營銷組長、《複製人》中性格迥異的四胞胎，到今年《魔幻時刻SHOWTIME》中能駕馭鬼神而義氣風發的魔術師，再次讓人見識到他豐富的演技與魅力，

朴海鎮出道迄今拍過了將近20部的電視劇，和其他年齡相仿的韓國男星相比算是作品不多，特別是他近年來不僅挑戲甚嚴，幾乎不演出重複性質高的角色，也因此讓自己曝光率變少，2年前的《老頑固實習生》已成功展現喜劇演技還拿下了「MBC演技大賞」的最大獎，這次《魔幻時刻》中的頂級魔術師車次雄又讓觀眾看到了不一樣的朴海鎮，深深地為他獨特的演技所著迷。

《魔幻時刻SHOWTIME》融合了奇幻、懸疑、浪漫、搞笑等多重元素，總是想要挑戰不同角色的他，也曾分享自己的挑戲想法，朴海鎮說：「不會因為以前演過的作品而刻意避開喜劇類型。當自己看到與以前作品相似的類型或角色時，我只是不感興趣。雖然也會擔心太專注於某個形象或角色中，但我認為至少還沒被定型。」

談到這次與秦基周首次合作，朴海鎮表示，2人原本就很熟悉，開拍前就非常擔心能否完全放開去詮釋劇中浪漫心動的感覺，但也怕太投入感情演出而太做作。不過2人都以「愛的眼神」融入戲中，為戲中的浪漫愛情戲加溫。他笑說：「雖然這部戲的看點並不僅只有浪漫愛情的橋段，但還是有粉絲說太可惜了，應該要再加重愛情戲的戲份。」

《魔幻時刻SHOWTIME》明（17日）起，每週一至週五晚間9點衛視中文台播出。