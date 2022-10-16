設計完善的建案能獲得青睞，但社區周遭環境有時足以推翻一切，就有網友看中一處透天屋，發現社區一邊鄰近果園，好奇發問要選哪戶最佳，結果釣出內行人提點要避開果園的關鍵因素。

一名網友在臉書社團「買房知識家 Ａ你的Ｑ」發文，貼出一處預售透天社區的圖示，並標記周遭設施，其中一邊為芭樂園，另一邊則緊鄰私人土地及宮廟，好奇詢問大家建議有推薦買哪一戶嗎？

貼文引起網友熱議，不少人看到宮廟就直接放棄，「宮廟旁絕不考慮」、「不考慮這個建案，吵死人又燒金紙，你想每天聞嗎？」、「有廟，不管住哪一戶都會很吵」、「長輩都說頂樓和廟旁絕對不能買」、「除非是行天宮，否則千萬不要」。

此外，也有內行人點出果園的潛在問題，「芭樂園，三不五時就給你噴個農藥，不然就施肥，都超級臭」、「芭樂園夏天施肥一定一堆蒼蠅」、「有果園=施肥=蒼蠅，感覺是這樣啦」、「芭樂園超多蟲跟蚊子還有農藥，以後地賣了可能蓋房子會影響自己房子架構問題」。