新北市長選戰逐漸升溫，新北市長侯友宜拚連任，民進黨參選人林佳龍則積極發動攻勢。不過，根據各項民調顯示，侯友宜都大幅領先林佳龍。媒體人吳子嘉則斷言，侯友宜一定會當選。

吳子嘉16日在《董事長開講》網路直播節目中表示，侯友宜一定會當選。新北市的問題，不是誰當選的問題，問題是當選以後會發生什麼事。

國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，侯友宜和台中市長盧秀燕曾一先一後幫他站台，兩人的人氣不相上下。侯友宜來站台時，媒體真的對一點一滴的細節都非常關注。盧秀燕則是回鄉，還吃東西；吳子嘉好奇問 ，基隆在地人知道她是基隆人嗎 ？謝國樑坦言表示，要上一點年紀的民眾就會知道，年輕一輩真的不知道。

台北市議員徐巧芯則表示，她和盧秀燕直播一起包水餃，點閱率剛結束就有5萬人，現在不知道點閱多少。吳子嘉強調，「這就是民氣，民心之所在」。

另外，針對台北市長無黨籍參選人黃珊珊在《董事長開講粉絲見面會》中的表現，吳子嘉表示，黃珊珊是律師，所以講話比較平，但是她是屬於比較政論型的演講，所以可以把事情講得很清楚。