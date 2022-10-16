尼莎颱風來襲，公路總局道路災情統計截至今日晚上23時止，預警性封閉台8線關原至天祥路段以及台20臨105線天池~向陽路段等2處；災阻路段增至4處，包括桃園市復興區台7線大曼、宜蘭縣大同鄉台7線英士路段、宜蘭縣大同鄉台7甲線百韜橋、以及台東縣海端鄉台20線霧鹿附近。

另宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困，目前受阻客運2台共4人、中巴2台共35人、小客車84台（含小孩10人），人員總數共254人。

由於台7甲線0.5k發生擴災（人車安全），原坍方量5千增至2萬立方公尺，搶修機具持續搶修，原本預估今晚11點可搶通，公路總局表示，預估延至明日上午10時搶通，受困人車已通報宜蘭縣災害應變中心，請求支援就地安置事宜，公路總局四工處亦同步購買物資，設法運補至人車受困處。公路總局四工處並於現場同步開設前進指揮所，調度物資運事宜，運補物資於晚間10：00於蘇澳裝箱運送至現場，截至目前為止尚無人車傷亡。

公路總局表示，預警性封閉路段2處，包括：花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~167.1K關原至天祥路段，預計17日中午12時視雨勢及道路、邊坡狀況決定恢復通行或另行公布調整管制措施；台東縣海端鄉台20臨105線25K~44K 天池~向陽路段，預計17日17時解除預警性封閉，並恢復常態性管制作業，且因18日本來就不開放，故開放時間是19日7時。

災阻路段共有4處，包括：桃園市復興區台7線49.8K大曼坍方阻斷，封閉47K~50K路段至18日12時；宜蘭縣大同鄉台7線86.5K、86.7K、86.9K、87.3K英士路段4處坍方泥流阻斷，預計於17日12時搶通；宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K百韜橋坍方阻斷，預計17日10時搶通；以及台東縣海端鄉台20線181K (霧鹿附近)落石阻斷，預計17日10時搶通。

道路災情1處，新北市瑞芳區台2丁線7.9K傑魚坑積水阻斷，部分車道積水單線雙向管制通行，俟積水消退後開放通行。