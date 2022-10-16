烏克蘭雖然收復超過一萬平方公里的領土，但是現在俄軍似乎重整旗鼓，正對戰略重鎮巴赫穆特(Bakhmut)發動猛攻。烏克蘭總統澤倫斯表示，「巴赫穆特附近的局勢是所有戰線中最困難的，但我們的守軍仍在堅守陣地。」

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，澤倫斯基在每日講話中說，「在過去幾天，頓內次克和盧甘斯克地區的形勢非常嚴峻，其中最困難的是巴赫穆特附近，不過我們仍然堅守陣地。」

上周四，俄羅斯支持的頓巴斯分離主義勢力表示，他們已經佔領了附近的兩個村莊，奧比丁(Opytine)和伊凡格勒(Ivangrad)。

巴赫穆特曾經是個7萬人口的城市，以釀酒和鹽礦主要資產，但更重要是它的交通地位，有6條公路連通其他城市，戰略地位極為重要，因此數個星期來，俄軍與親俄分離部隊一直猛攻。

法新社記者在距巴赫穆特約15公里察斯夫-亞(Chasiv Yar)，訪問了一名50歲的後送士兵，他說自己名叫波利亞克(Poliak)，隷屬第93旅，他已經在戰場上幾乎不休息的打了4天的仗。記者在士兵眼中帶著強烈的身心疲憊。

波利亞克說：「這幾天我幾乎沒睡覺，沒吃幾口飯，咖啡也沒喝上。我的班有13 人，失去了2名弟兄，5人因傷撤離，包括我。這就是我們現在的生活，我們為我們的國家所做一切。」