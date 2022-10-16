台北市長選舉競爭激烈，民進黨台北市長參選人陳時中日前稱「自己絕不是病毒」，是帶領大家對抗病毒的人。前立委蔡正元預測表示，陳時中的高端疫苗事件會一直延燒到2024年，很多民進黨立委心中皮皮剉。

蔡正元16日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳時中的高端疫苗事件會一直延燒到2024年，不能輕忽，所以很多民進黨立委心中皮皮剉，立委高嘉瑜可能也想要跳船，要跳就早點跳，以後傷害會比較小。

至於14日的家長會活動，有些綠營選將與陳時中同台，蔡正元認為，有的人還傻呼呼的站在台上，要當心下一屆立委是不是就落選了。

資深媒體人謝寒冰則表示，陳時中會講出，大家不要把他當病毒，表示他已感受到，大家看到他就像看到病毒一樣。但問題是，陳時中這人完全不會反省和檢討，所以他到現在還不明白為何人家為何這樣看待他。謝寒冰認為，時中認為他在領導防疫，可是實際上卻在阻擋防疫，阻擋疫苗、快篩，當全民在防疫時扯後腿，而滿腦袋想的都是政治，如今他才會被當成病毒。

另外，謝寒冰認為，民進黨立委高嘉瑜已經被「就近看管」，陳時中已把她拉到旁邊來，就是怕她做出什麼怪動作。高嘉瑜是民進黨人，卻提到高端疫苗這個議題，因為他們知道風向變了，高嘉瑜可能也知道全民已經快不能忍受了。