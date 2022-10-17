中共之所以不承諾放棄對台使用武力，從《一個中國的原則與台灣問題》對台白皮書中的「三個如果」――「如果出現台灣被以任何名義從中國分割出去的重大事變」、「如果外國侵占台灣」、「如果台灣當局無限期地拒絕通過談判和平解決兩岸統一問題」，中共將採取一切可能的斷然措施，包括使用武力。但是，實際而言，影響中共對台灣動武的因素牽涉的層面非常廣泛，頗為複雜，筆者認為有下列六點主要因素：

一、民族情感與民族主義的遺緒

在中共憲法序言中，明白宣示台灣是中國神聖領土的一部分，「完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。江澤民一九九九年年底在北戴河中央工作會議聲稱：「台灣問題是民族歷史問題，因此，不能在我們這一代留下惡名。」中共擔心台灣獨立將造成國家分裂，必要時必須忍痛採取強硬的措施。

美國麻省理工學院政治學教授克里斯汀森（Thomas J. Christensen）在美國智庫「全國亞洲研究局」的研究報告指出，中共對台灣社會近幾年「去中國化」的現象感到憂心，也非常擔心美台關係、美日關係和美國整體國防策略的趨勢，這種情勢升高了中共在未來五至十年在台海動武的危險。

二、避免產生骨牌效應

如果中共對台灣的分離主義行動手軟，將鼓勵其他地區如西藏和新疆地區的分離主義分子起而效法，也會打擊人民解放軍的士氣，影響中共內部的安全。

三、共產黨害怕失去統治的合法性，中共領導人擔心個人失去政權

兩岸統一問題攸關中共政權的存續。對中共而言，政權保衛的重要性甚於國家的富強，沒有任何一位中共領導人能承擔得起坐視台灣獨立的後果。美國國防部分析， 就中共領導人而言，「國家統一」、「安定」與「主權」是中國得以生存與發展的三項關鍵條件，其中又以國家統一最為重要。中共之所以必須要維持國家統一有國內外安全環境的問題、歷史經驗、國家目標等考量因素，其中最重要的是對中國共產黨政權合法性的挑戰。當中共領導人考慮的不僅是國家安全，更為了鞏固其政權時，為防止台灣正式走向獨立，將更有對台動武的意願。例如，中共完成領導交替，中共新領導群在中央仍不具備足夠的個人權威，兩岸問題很可能成為影響其政治前途的罩門，因此在處理上會特別敏感，未來對於台灣方面的刺激性言論或舉動勢必反應會趨於強烈。

四、轉移對內部困境的注意

此雖非直接因素，但是不能排除。香港《百姓》雜誌曾披露，中共若無法解決中國大陸經濟問題，最後可能對台灣進行軍事冒險，依賴戰爭以轉移內部矛盾。當前中共內部面臨諸多問題：在政治上，新疆、西藏及內蒙少數民族分離運動及法輪功組織和人權問題始終未獲解決，顯示中共對內無法完全掌控。在經濟上，各地區經濟不協調、貧富差距拉大。在社會上，國有企業改革政策，使得「下崗」失業人口遽增，龐大的「盲流潮」流動於農村和城市之間。為穩定國內全盤情勢，並解決所面臨的問題，未來一旦大陸內部問題危及政權，中共極可能藉軍事行動轉移內部的不滿情緒。

五、外力影響

如果中共認為台灣與美國、美國與區域盟邦的政治與軍事趨勢的發展，在未來將使得台灣問題更加棘手，則存在中共在較短期藉用武力脅迫的可能性。

六、中共是否已經具備攻台的軍事能力

在所有因素中，這是最不可被忽視的條件。毛澤東的「十大軍事原則」的第一條就時說：「如果台灣問題很容易解決，我們當然不會真那麼傻，按兵不動。總之，中國的立場是不錯方向，不失機會。如果方向沒有錯，機會沒有到，我們是有耐心等的。」一九七九年鄧小平對美國參議員訪問團表示，在五年之內，美國不用擔心中共會攻打台灣，因為中共根本沒有這種軍事能力。一九八五年胡耀邦對媒體表示，中共仍無力犯台，但認為只要中共把經濟搞好，就有攻台的軍事力量。從上述中共領導人的談話可知，當中共具有攻台的軍事能力時，對中共領導階層主觀的攻台意圖有直接影響。

中共彈道飛彈涵蓋範圍。（圖／好人出版提供）

台灣聯外海上航道及中共可能的遠程封鎖區。（圖／好人出版提供）

美國國防部對中共進行軍力評估時得到一個論點：中共加速軍事現代化進程，為其將優先以和平方式解決台灣問題的宣示投下變數，中共軍力的提升反映出北京使用武力達成統一目標的意願正在提高。

（本文摘自《如果中共打過來，美國會為台灣出兵》／好人出版）

【內容簡介】在兩岸關係中，讓中共「不做」什麼，與美國會「做」什麼，是台灣國家安全中最重要也最複雜的事。其中又以中共一旦對台軍事行動，美國是否「軍事介入」，最為大家關注。由於部分國人期待著美國在中共武力犯台時會「做」些什麼，有恃無恐的心態，遮蔽了一個最重要也最根本的思維，亦即：維護台海和平與國家安全，最重要的應該是如何讓中共「不做」什麼，而非期待外人會做什麼！

本書藉由探討一旦台海有事，美國是否軍事介入？以及可能介入的方式，促使大家思考：「為了台灣的國家安全，與其處於被動的期待美國會『做』什麼，但可能遭遇限制；不如反思如何採取主動積極的作為，讓中共『不做』什麼。」

從國際關係的角度，不論美國基於哪種理由而採取軍事手段介入他國事務，真正的目的都是為了美國自身的國家利益。本書先探討國家利益與美國政策之間的關連性，以及美國軍事介入與海外用兵的原則與目的。

如果美國具有介入的意圖，美國如何介入，是否直接參戰？本書從美、中、台三方的軍力以及中共動武的方式做全方位分析，一一從美國軍方實務層面如：美軍作戰準則、教範、海外用兵的規範與指導、作戰指揮官必須思考的問題做分析，研判美國直接參戰的可能性。

【作者簡介】張德方

海軍官校畢業，後入三軍大學海軍指參學院受訓，前後四度赴美國海軍受訓進修，其中一次透過層層考試，錄取全海軍每年唯一名額，至美國海軍戰爭學院進修，與35國海軍軍官一同研究。回國後擔任三軍大學教官，教授將級軍官戰略課程，並至政治大學攻讀外交系戰略與國際事務研究所，獲得碩士學位。

曾任中興軍艦艦長、高雄軍艦艦長、繼光軍艦艦長，以及擔任國防大學軍事學院戰略學部海略組教官，海軍上校退役。發表多篇著作及譯作。