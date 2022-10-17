就軍事面來說，強化同盟與夥伴關係有其明確的軍事意涵。美軍在平時就必須與戰時作業一樣與盟（友）邦共同訓練與作業，包括加強彼此的作業互通能力及加強聯盟作戰的平時準備，並增加盟邦對諸如聯合（盟）訓練與驗證等活動的參與。筆者認為這正點出了一個長久為台灣所忽略或刻意避而不談的高度敏感嚴肅問題：「台灣軍方與美軍在台海發生狀況時該如何聯軍？」

相關問題有下列幾點：

一、目前美軍與台灣軍方作戰時所使用的通信方式、術語截然不同，縱使裝備具有互通性，但是「雞同鴨講」的現象將無法因應瞬息萬變的戰場訊息，甚至會延誤戰機。而台灣軍官外語使用程度的不足，也將是未來在戰場上美中進一步提升軍事合作的另一項障礙與隱憂。

二、聯盟作戰美軍必須要建立與其他盟（友）邦通聯的能力，這種聯合（盟）作業互通性，意味著部隊必須能立即連接聯合戰場作戰系統（包括指揮、管制、情報、火力支援、後勤支援等項目），以及具備可相通之標準、準則、戰術、技術與程序之彼此相容的系統。然而，自一九七八年美國終止協防台灣迄今，美國與台灣軍方從未實施過任何的戰術性的操演或聯合演習。未來在美國對中共外交政策的考量下，美台之間舉行聯合軍事實地訓練或是海軍演習亦不大可能發生。在這種情況下，一旦台美兩軍貿然聯合，置於同一戰場上，從任務分工、目標分配到防止誤擊或敵友識別等，都是一連串要面臨的重大挑戰。可能在還沒有達到戰力倍增的效果之前，反而因雙方缺乏共同的作戰規定與一致的默契，造成相互牽制、摯肘的現象而抵銷了戰力。

三、一旦台美聯軍，根據筆者的認知，美軍勢必將以美軍聯合作戰與聯盟作戰的思維、編組、方式，要求台灣的軍隊依照聯盟作戰方式與美軍聯戰。然而，台灣軍隊目前尚不具聯合作戰的概念，從部隊編組、作戰型態與方式，與美軍聯合作戰中最重要的精神—「統一指揮」並不相符，屆時如何與美軍聯合？針對這項長久存在卻一直未獲改善的問題，伍爾澤曾特別有感而發地含蓄表示：「個人認為人民解放軍在如何整合它的兵力以符合現代化的戰爭上有較好的掌握。……北京軍方領導人和參謀至少已經掌握到聯合作戰和現代戰爭的要義。」

此外，聯盟作戰必須考量「一致行動」，包括確定參與國共同行動所要達成的政治目的、編組型態、指揮關係的律定及任務分配等。根據美國與北約或美國與韓國等盟國多年以來聯盟行動的實踐，同盟國除了準則、戰術、技術與程序都已經互通，更重要的是雙方之間都已經有完整的聯盟作戰的組織架構，然而上述事項在目前美國與台灣軍與軍的關係中，並不具備這種基礎。要發展這些架構，非經過雙方長期不斷地協調、計畫、兵推、實兵驗證，實難以竟其工。

總結上述，不論是政治層面或軍事層面，台美之間目前及短期間實不存在軍事聯盟的條件。縱使如此，未來中共意圖武嚇或攻打台灣，美國仍然會加強對台的軍事援助。不過，誠如史文對美國軍事支援台灣一事提出「要清楚劃出一條界限――不能有聯合軍事行動與部署，即兩軍之間不能有『互通作業能力』」的警告，基於風險的考量與實質上的限制，有理由相信美國不論是在軍事援助的項目與程度都將有其上限，充其量只限於戰術性的武器裝備上的加強，其餘將難有重大突破。

（本文摘自《如果中共打過來，美國會為台灣出兵》／好人出版）

【內容簡介】在兩岸關係中，讓中共「不做」什麼，與美國會「做」什麼，是台灣國家安全中最重要也最複雜的事。其中又以中共一旦對台軍事行動，美國是否「軍事介入」，最為大家關注。由於部分國人期待著美國在中共武力犯台時會「做」些什麼，有恃無恐的心態，遮蔽了一個最重要也最根本的思維，亦即：維護台海和平與國家安全，最重要的應該是如何讓中共「不做」什麼，而非期待外人會做什麼！

本書藉由探討一旦台海有事，美國是否軍事介入？以及可能介入的方式，促使大家思考：「為了台灣的國家安全，與其處於被動的期待美國會『做』什麼，但可能遭遇限制；不如反思如何採取主動積極的作為，讓中共『不做』什麼。」

從國際關係的角度，不論美國基於哪種理由而採取軍事手段介入他國事務，真正的目的都是為了美國自身的國家利益。本書先探討國家利益與美國政策之間的關連性，以及美國軍事介入與海外用兵的原則與目的。

如果美國具有介入的意圖，美國如何介入，是否直接參戰？本書從美、中、台三方的軍力以及中共動武的方式做全方位分析，一一從美國軍方實務層面如：美軍作戰準則、教範、海外用兵的規範與指導、作戰指揮官必須思考的問題做分析，研判美國直接參戰的可能性。

【作者簡介】張德方

海軍官校畢業，後入三軍大學海軍指參學院受訓，前後四度赴美國海軍受訓進修，其中一次透過層層考試，錄取全海軍每年唯一名額，至美國海軍戰爭學院進修，與35國海軍軍官一同研究。回國後擔任三軍大學教官，教授將級軍官戰略課程，並至政治大學攻讀外交系戰略與國際事務研究所，獲得碩士學位。

曾任中興軍艦艦長、高雄軍艦艦長、繼光軍艦艦長，以及擔任國防大學軍事學院戰略學部海略組教官，海軍上校退役。發表多篇著作及譯作。