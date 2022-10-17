為了使環境衛生理念永續傳遞至下一代贈書給國福國小。（圖／花蓮縣環保局提供）

從小開始我們就被灌輸糞便是充滿細菌的汙穢之物，如廁後要洗手等等的觀念，為了處理「臭味撲鼻」的狗便便，身為飼主我們一直以來都習慣將狗便放入垃圾袋，再丟到垃圾車的廢棄物處理方式。

遛狗不清狗便亦被視為環境髒亂來源，生活周遭環境、公園、觀光旅遊的景點隨處可見狗便，不僅有礙環境衛生，也容易讓人誤踩狗便，影響社區生活質感或休閒旅遊的興致，為此宣導「遛狗不留便」常以懸掛紅布條為主，惟不見成效亦不環保。

今年花蓮縣環保局與碧雲莊社區發展協會合作舉辦黃金花園工作坊，並邀請國福國小師生在花蓮寵物公園建立以狗便「循環再利用」的在地化堆肥設施，原來黃金藏在黃金中！將狗便放入黃金花園，透過落葉及土壤生物分解狗便，就像大自然裡原本是萬物不斷循環的，而糞便可以被分解再回到土壤裡變成其他動物或者植物的養份(黃金)。

9月14日環境清淨 狗便變黃金 毛小孩黃金花園工作坊，由環境教育人員吳欣芸講師及熊帆生講師指導國福國小師生，在磚塊上畫下充滿童趣的圖案，接著堆疊磚塊，放入土壤、植栽、蚯蚓及落葉，井然有序地建構狗便循環的毛小孩黃金花園，最後由碧雲莊理事長一步一步講解放入狗便、放上落葉及澆水等三大要素，最後致贈了榮譽勳章期盼賦予孩童在此次黃金花園的建造及維護更有榮譽感，共同建造更美好的環境。

國福國小師生在磚塊上畫下充滿童趣的圖案，讓孩童對黃金花園更有連結。（圖／花蓮縣環保局提供）

花蓮縣環保局表示辦理此次毛小孩黃金花園工作坊，讓學生瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進推動環境責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命，培養環境公民與環境學習，推動永續發展目標6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」，將環境教育深耕於孩童心中，將知識轉化為行動，讓永續發展目標更貼近生活，本局更會持續研究並推動更優質的生活環境，也請民眾能繼續支持，一同建立共好的衛生環境。