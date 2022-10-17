今年全球股市利空不斷，從俄烏戰爭到聯準會升息、美國加強對中國晶片管制等，導致金融市場大幅震盪，知名對沖基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）預測，未來5年投資人恐面臨市場報酬呈現負值或極差的實質回報，類似1970年代的狀況。

綜合外媒報導，達里歐受訪時指出，未來5年投資人將面臨貨幣貶值，而且通膨問題恐更嚴重，導致國際競爭更加多變，並可能以各種方式出現更大的衝突。他擔憂金融市場和1970年代一樣，投資人接下來恐面臨虧損或疲弱的實質報酬。

達里歐並強調，未來5年市場機會在亞洲，新興亞洲仍充滿亮點，舉例像是新加坡、越南、印尼和印度等。

美國投資銀行Stifel分析師Barry Bannister先前也警告，由於地緣政治風險持續升高且供應鏈中斷的狀況持續發生，導致股票投資人出現無法獲得回報的潛在可能，隨著聯準會升息，市場將面臨整整十年的痛苦，因此要做好投資虧損或零報酬的心理準備。