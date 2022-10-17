星座專家唐綺陽分析10／17~10／23星座運勢，本周23日土星順行，讓人開始面對生命中的課題，揮別過去向前走，而火星的停滯，則讓衝突帶來的壓力逐漸趨緩，尤其星盤中有17度到19度、24度到25.5度者，感受較為強烈。

雖然土天四分相還在，但本周即將出相位，使人際關係有震盪，價值觀與利益的矛盾浮現，面臨需要選邊站的狀況，不過日金合相，在紛擾的人際關係中還是能遇見患難見真情的朋友，不妨多多珍惜得來不易的緣分，試著發現生活中的小確幸，藉以撫慰自己。

星象影響：土星順行，火星停滯，土天四分，日金合相

【累的】牡羊、處女、天秤、雙魚

牡羊：事情跟想像中不同，感情流於內心戲

處女：忙於補救大小事，放輕鬆會更有魅力

天秤：過多的憂慮，當心影響健康與桃花

雙魚：放輕鬆把事情簡化，更能展現出可愛

【穩的】金牛、雙子、射手、摩羯

金牛：適時接受他人支援，感情上要多點主動

雙子：成為他人的依靠，默默灌溉桃花

射手：工作中有貴人運，桃花機會在朋友圈

摩羯：凡事都要認真上心，相處上避免破壞氣氛

【讚的】巨蟹、獅子、天蠍、水瓶

巨蟹：勇於求新求變，有機會就大方嘗試

獅子：不自我設限，感情付出要多斟酌

天蠍：迎接命運翻轉的機會，魅力大爆發

水瓶：工作充滿幹勁，主動出擊能幫助桃花