已故英國女王伊麗莎白二世的次子、62歲的英國安德魯王子（Prince Andrew），被控過去曾多次與未成年少女發生性關係，他自始至終否認，甚至強調和專門仲介少女的英國名媛麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）不熟，不過麥克絲威爾近日受訪時形容安德魯是「親愛的朋友」，一句話道盡兩人的交情，也讓外媒形容，對安德魯重返王室公眾生活的願望造成致命一擊。此外她也指出，與美國前總統柯林頓有「特殊友誼」

美國已故億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被控於1990年代至2000年初期性販運未成年少女，與少女發生性關係，甚至訓練她們成為性奴，服務其他名流友人，女友、英國社交名媛麥克絲威爾全程擔任協助角色，英國安德魯王子就被其中一名女子朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）指控，17歲時與他3度發生性行為。

安德魯自始至終否認指控，今年1月更否認朱弗里所稱，他與麥克絲威爾「關係密切」的說法，他後續與朱弗里達成庭外和解。

不過英國《週日郵報》（Mail on Sunday）15日報導，《週日郵報》6月訪問在美國服刑的麥克絲威爾，針對安德魯否認兩人交情匪淺，麥克絲威爾回應形容安德魯是「親愛的朋友」。

Ghislaine Maxwell calls Prince Andrew a 'dear friend' - just when the Duke hoped the dust had settled on his links with paedophile Epstein https://t.co/Hu4kk0rJnF — Daily Mail Online (@MailOnline) October 15, 2022

她說：「我為他感到難過，是的，我追蹤他的事，他因為這層（與艾普斯坦的）關聯付出了這麼大的代價，我視他為親愛的朋友，我在乎他。」不過麥克絲威爾也坦言，如今她因此案被定罪，兩人可能再也無法當朋友。

《週日郵報》形容，麥克絲威爾的重磅發言對安德魯重返王室公共生活的希望造成「毀滅性打擊」，身陷性侵少女醜聞的安德魯於2019年宣布退出公共生活，今年1月又遭女王清理門戶，剝奪榮譽軍銜與「殿下」等王室稱謂，不再承擔公共責任。

英國名媛麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）在獄中受訪稱，安德魯王子多年前與未成年少女朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）的合照是假的。

麥克絲威爾也在專訪中稱，一張證明安德魯與朱弗里認識的關鍵照片是「假的」，這張照片據信是在2001年3月10日晚間於麥克絲威爾的倫敦家中拍攝，照片中安德魯的左手環抱住朱弗里的腰，兩人看似親密，麥克絲威爾則在後方入鏡。

這張照片是安德魯捲入性侵案的最著名照片，照片於2011年初次公開以來，安德魯也極力撇清，稱照片遭到竄改。

Ghislaine Maxwell claims Mail on Sunday photo of Prince Andrew and 17-year-old Virginia Roberts is fake - but won't say why https://t.co/9gfvha5TBh — Daily Mail Online (@MailOnline) October 15, 2022

如今麥克絲威爾也在訪談中稱，「現在我不再相信它是真的照片」，她稱這張照片有「超過50個問題」，但並未說明更多細節。

麥克絲威爾也在訪談中描述與美國前總統柯林頓（Bill Clinton）有「特殊友誼」，指出兩人有許多共通性，「我對他成為另一個受害者感到難過，只因為他有（與艾普斯坦的）這層關係。」

2020年7月麥克絲威爾的新罕布什爾州（New Hampshire）豪宅遭到逾20名FBI特工搜索，自此她便被關押至今，今年夏天她遭重判20年，目前在佛州監獄服刑。