已故英國女王伊麗莎白二世的次子、62歲的英國安德魯王子（Prince Andrew），被控過去曾多次與未成年少女發生性關係，他自始至終否認，甚至強調和專門仲介少女的英國名媛麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）不熟，不過麥克絲威爾近日受訪時形容安德魯是「親愛的朋友」，一句話道盡兩人的交情，也讓外媒形容，對安德魯重返王室公眾生活的願望造成致命一擊。此外她也指出，與美國前總統柯林頓有「特殊友誼」

美國已故億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被控於1990年代至2000年初期性販運未成年少女，與少女發生性關係，甚至訓練她們成為性奴，服務其他名流友人，女友、英國社交名媛麥克絲威爾全程擔任協助角色，英國安德魯王子就被其中一名女子朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）指控，17歲時與他3度發生性行為。

安德魯自始至終否認指控，今年1月更否認朱弗里所稱，他與麥克絲威爾「關係密切」的說法，他後續與朱弗里達成庭外和解。

不過英國《週日郵報》（Mail on Sunday）15日報導，《週日郵報》6月訪問在美國服刑的麥克絲威爾，針對安德魯否認兩人交情匪淺，麥克絲威爾回應形容安德魯是「親愛的朋友」。

她說：「我為他感到難過，是的，我追蹤他的事，他因為這層（與艾普斯坦的）關聯付出了這麼大的代價，我視他為親愛的朋友，我在乎他。」不過麥克絲威爾也坦言，如今她因此案被定罪，兩人可能再也無法當朋友。

《週日郵報》形容，麥克絲威爾的重磅發言對安德魯重返王室公共生活的希望造成「毀滅性打擊」，身陷性侵少女醜聞的安德魯於2019年宣布退出公共生活，今年1月又遭女王清理門戶，剝奪榮譽軍銜與「殿下」等王室稱謂，不再承擔公共責任。

英國名媛麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）在獄中受訪稱，安德魯王子多年前與未成年少女朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）的合照是假的。

麥克絲威爾也在專訪中稱，一張證明安德魯與朱弗里認識的關鍵照片是「假的」，這張照片據信是在2001年3月10日晚間於麥克絲威爾的倫敦家中拍攝，照片中安德魯的左手環抱住朱弗里的腰，兩人看似親密，麥克絲威爾則在後方入鏡。

這張照片是安德魯捲入性侵案的最著名照片，照片於2011年初次公開以來，安德魯也極力撇清，稱照片遭到竄改。

如今麥克絲威爾也在訪談中稱，「現在我不再相信它是真的照片」，她稱這張照片有「超過50個問題」，但並未說明更多細節。

麥克絲威爾也在訪談中描述與美國前總統柯林頓（Bill Clinton）有「特殊友誼」，指出兩人有許多共通性，「我對他成為另一個受害者感到難過，只因為他有（與艾普斯坦的）這層關係。」

2020年7月麥克絲威爾的新罕布什爾州（New Hampshire）豪宅遭到逾20名FBI特工搜索，自此她便被關押至今，今年夏天她遭重判20年，目前在佛州監獄服刑。

文章來源：Ghislaine Maxwell calls Prince Andrew a 'dear friend': Just when the Duke hoped the dust had settled on his links with paedophile Epstein, Ghislaine’s emotional jail cell tribute risks scuppering his dream of rehabilitation
文章來源：Ghislaine Maxwell claims Mail on Sunday photo of Prince Andrew and 17-year-old Virginia Roberts is fake — but won't say why
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