年底九合一選舉剩下不到兩個月，台中市長選戰藍綠對決，現任市長國民黨盧秀燕穩扎穩打，民進黨蔡其昌則全力拉近差距。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉16日就曝光了最新的台中市長民調，國民黨盧秀燕的支持度高達62.6％，民進黨蔡其昌則僅有18％，這讓吳子嘉直呼「真的太離譜了」，引發討論。

吳子嘉16日在網路節目《董事長開講》中，曝光了最新的《美麗島電子報》所做的10月台中市長民調，其中盧秀燕的信任度有77.4％，蔡其昌則是17.5％；而盧秀燕施政滿意度為77.2％，蔡其昌則是19.5％；而在台中市選民的支持度中，盧秀燕高達62.6％，蔡其昌則是18.0％，陳美妃1.6％。

吳子嘉更接著分析，盧秀燕大贏蔡其昌44.6個百分點，這是非常恐怖的數字，太離譜了。吳子嘉也大膽預言「上一次林佳龍選舉輸給盧秀燕20萬票，那我認為這次會輸20萬票起跳，差距太大了」，吳子嘉接著說「我認識盧秀燕很長一段時間，她在人格上有一個特質，在市府工作的態度抓得非常細，是一個很細心的一個人，而蔡英文打負面選戰的結果，就是把中間選民逼到盧秀燕這邊來，現在蔡其昌的狀況整個崩盤，18％已經是低於整個民進黨的基本盤了」。