說道補鈣，很多人直覺想到喝牛奶，不過對於有些乳糖不耐症的族群而言，改以吃水果也是個好方法。擁有豐富營養素的李子或李子乾(以下都稱李子)在改善骨骼健康有良好影響，多項研究表明它們能預防骨質疏鬆和骨折。

李子被證實為一種潛在「全食物」（whole foods）飲食介入治療(intervention)。今年初，一項發表在醫學期刊《營養學進展》(Advances in Nutrition)的研究，由美國賓州州立大學（PSU）主導，針對50歲以上更年期女性進行為期6-12個月實驗，以李子乾攝取量分析對受試者骨骼健康的影響。結論是「每天10個李子（約100 克），持續一年可以改善前臂和腰椎的骨密度，減少骨骼代謝的現象。」

該校營養科學副教授羅傑斯(Connie Rogers)表示，「特別是停經後的女性，賀爾蒙減少會引發氧化壓及炎症，從而增加骨折風險」。

骨質疏鬆症為日積月累的全身骨骼慢性疾病，因骨質密度下降、提高骨折風險，任何年齡都可能發生，最常見於50歲以上中年婦女。

儘管這項「沉默殺手」普遍被視為與女性有關，不過關於李子對男性骨骼的研究，最早出現在2021年《醫藥食品雜誌》(Journal of Medicinal Food)，每天吃10-12顆李子並持續一年，此舉將提供男性簡單的保養骨骼方式。

運動生理學教授德索薩(Mary Jane De Souza)表示，「任何富含酚酸（Phenolic acids）、類黃酮(flavonoid)、類胡蘿蔔素（carotenoid）等生物活性化合物的蔬菜水果，將有助於預防骨質疏鬆。」例如李子營養價值高，成分皆與抗衰老息息相關。