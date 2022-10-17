有「最強母雞」之稱的台中市長盧秀燕，16日特地北上合體徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、柳采葳等4名女性國民黨台北市議員候選人，眾人挽起衣袖包起餃子，誓言要當「最佳政壇女煮餃」，還特地將花生入餡，期許年底選舉能「好事花生」。身高最高的鍾沛君被網友虧「爲什麼不給沛君椅子坐」，原來5個人都站著，秀出超萌身高差。合照時最嬌小的徐巧芯「獨走」將水餃放入口中，還自虧「吃比瘦，更有福」，笑翻一眾網民。

盧秀燕16日北上輔選，合體徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、柳采葳，眾人挽起衣袖包起餃子，誓言要當「最佳政壇女煮餃」，還特地將花生入餡，期許年底選舉能「好事花生」。備料過程中眾人手忙腳亂，盧秀燕便以媽媽之姿講解包水餃的小撇步，笑說自己那年代女性都會烹調，她現在彷彿帶著4個女兒一起下廚。徐巧芯坦言平常都叫外送，柳采葳笑說自己只會煮冷凍水餃，反倒是游淑慧曾上過烹飪教室，做起菜來姿態熟練。

鍾沛君在臉書PO合照表示，平常說她179，沒見過面的觀眾總是半信半疑，本以爲早上媽媽市長盧秀燕爲我們站台直播後，大家就會相信了，沒想到聊天室的網友紛紛替她抱不平：「爲什麼不給沛君椅子坐！」她傻眼澄清，全部人都是站著，「我穿平底鞋，女力場子總是我最大隻(嘆)」。

「本人自首廚藝不精，只擅長黑暗料理。」徐巧芯也發文自虧，「謝謝盧秀燕市長來給我們幾隻小雞加油打氣，她說我是外表看起來活潑可愛，但其實反差很大，真是太瞭解我了，啊哈哈。然後這場活動不是只有沛君站著，其實我們都站著。」在一眾女力合照中她的身型最顯嬌小。

臉書粉專「政客爽」也拿她們的合照搞笑，特地選了5位女力用筷子夾水餃，但只有徐巧芯把餃子送入口中的照片，標註她說「只有妳還臨危不亂吃水餃」，徐巧芯也趣回「吃比瘦，更有福」。