台東縣近海凌晨發生規模4.0地震 最大震度3級 05:542022/10/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣近海凌晨發生規模4.0地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局資訊，今天凌晨1時24分發生芮氏規模4.0地震，地震深度26.6公里，震央位於台東縣政府北北東方67.0公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1111017 距家不到百公尺 大武鄉長父遭小貨車撞死 台東1天2起慘劇 國境解封全球首發團凌晨抵台 泰國45名旅客搶頭香 北部風雨才剛開始！共伴效應影響最劇時間曝 #台東縣 #0地震 #近海 #凌晨 #發生規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 20：58花蓮近海地震規模4.4 最大震度花蓮4級 21:102022/10/13 生活 台11線雙載機車撞七旬婦 婦送醫不治 12:012022/10/12 社會 台東大武鄉小貨車撞飛路人 男子送醫傷重不治 21:582022/10/12 社會 台東鹿野納骨塔舉辦慰靈法會 安定先人英魂 11:412022/10/11 生活 5.9地震國家警報狂響！類918強震？氣象局回應了 06:542022/10/11 生活 賴清德一週內2度赴花蓮輔選 藍營怒批對災區視而不見 20:142022/10/14 政治 台東知本爆凶殺案 警3小時逮前同事 04:102022/10/16 社會新聞 台東女騎士自撞護欄「噴飛橋下5公尺田裡」輕傷送醫 14:482022/10/14 社會 新北妙齡女凌晨遭尾隨！報警被「吃案」 PO網公開才偵辦 20:322022/10/16 社會 全台第一HFS健康照護友善職場 饒慶鈴曝成果：持續努力 12:412022/10/13 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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