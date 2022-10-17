【愛傳媒翁佳音專欄】花蓮連震，希望一切都於小災後再回歸平安日常。歷史研究者的眼光中，臺灣體質原本不健壯，外界風災震災、強權覬覦，古今不斷，能存活且傑出迄今，卻是我們的美好傳統，這是論述臺灣文化特色時，要大講特講的。

這次花蓮之震，也震出相關地點「六十石山」要如何念。一方舉觀光局的資料說這裡「一甲地可以收成稻米六十石」，主張國語要唸成「擔/担（tán）」，另一方則認為照字念作shí。老番的意見是：若觀光局有收錄此資料，則表示那裡以前田園（甲數不知）的租額是六十石（6000斤），日本時代地名標音：Lak-chap-chioh應無誤，若用國語念，是shí才對。

一百斤，英文是Picul，是漢語的石、擔/担。臺灣傳統用法（哇，老番越來越覺得六、七十歲這一輩的我們是國寶了），計算米穀時，用容量的斤、斗（táu）、石（chioh），一石一百斤，通常是一布袋（老番年輕時扛過），十石一車（就是一牛車啦）。等一下，我們不是沒用擔（tànn/tàm），但「擔tànn」通常用於船隻的載重量。臺灣歷史，要顧山，海也不能忘。

地震震出花蓮地名的音與義問題，若能乘機調整，將有益國家社會身心健康。對國際，臺灣要正名；對國內，地名也要正音、正名。此次花蓮除「六十石山」，尚有玉里「赤科（赤柯Chhiah-kho）山」傳出狀況，震後，我們若能考慮到底用「科（kho）」，還是「柯（Koa）」能表現歷史生態，而進行調整，多好。這又牽涉「漢字」的選用，赤科山西邊現在地名的「高寮」，以前叫「大科寮」，要如何念？地名是在講啥人們遺忘的歷史？地名音義，真的是我們目前文化意識上很重要的功課，不知道官方單位會不會注重？

作者為中央研究院台灣史研究所兼任研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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