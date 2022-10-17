秋颱結合東北季風的「共伴效應」，如預期為大台北盆地、宜蘭帶來豪大雨，基隆河、新店溪暴漲導致堤外淹水，蘭陽溪也淹掉員山局部地區。今共伴持續，中央氣象局發布豪雨特報，北北基宜等6縣市警戒。一波冷空氣南下，北部「最高溫出現在今天早上」，之後一路下滑，入夜跌破20度，感覺濕冷。

尼莎颱風往西南西方向移動，離台灣已越來越遠，但「隔空打牛」威力不減，結合東北季風的典型秋颱特徵，讓北部民眾特別有感。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今北、東仍有致災降雨機率；氣壓梯度增大，沿海甚至有強陣風威脅。

氣象局持續發布豪雨特報，基隆、新北、台北、宜蘭、台東、屏東6縣市警戒。自15日凌晨起至今晨6點，陽明山擎天崗累積雨量破1300毫米，比來一個颱風還多，宜蘭大同也達1000毫米，其他如台北北投、基隆七堵、新北汐止等，都有約700毫米的誇張雨量。

今起冷空氣南下，北台灣越晚越冷，大雨過後體感更明顯，北部從25度一路降至18度，中部20至28度、南部22至32度、東部19至29度。北部明晨低溫降至17度，提醒外出應注意。

周三起天氣好轉，各地恢復晴時多雲，僅東北部有短暫雨。