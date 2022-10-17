資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐於2018年在美國網購槍枝零件、放話要掃射學校，遭關押238天後遣返回台，此事引起軒然大波。孫安佐近年積極轉型，從事健身相關領域，體重從75公斤瘦到69公斤，體脂肪僅剩6%，近日參加WNBF國際自然健美邀請公開賽，獲得青少年組第4名。

孫安佐於昨(16)日在IG發文，表示終於結束了漫長的備賽人生，很幸運的在Wnbf青少年健美70－奪下第四名的成績，「雖然當時上台被first call out做對比的時候，我是覺得自己有進前三的希望，但我覺得我得到第四名，已經讓我覺得這麼長時間辛苦的備賽都值得了，這也是我人生第一個靠自己努力得到的獎牌」。

孫安佐也對幫助他的夥伴與前輩表達深深的感謝，「要感謝的人真的很多，首先第一個要講的，就是我的訓練夥伴（雖然實際上我覺得算我師父）每天帶我二練，時不時激勵我，讓我可以在最後全力以赴比完這場賽事，還有豪哥的posing跟備賽指導，讓我可以從75公斤的胖子降到69，體脂肪6趴，肌肉量還同時增加」他也強調沒有這兩個人，絕對沒辦法進步這麼多，得下這麼好的成績。

孫安佐也很高興得到家人與女友的支持，「也很開心我的爸媽來看我比賽，尤其爸的手才剛開完刀就趕過來了，辛苦了，也謝謝我媽在備賽時每天都會幫我準備我的糙米飯和碳水，真的是太給力了。當然也感謝我的女朋友，在我備賽的時候縱容我的一些情緒，還有幫我分擔很多事，比賽的時候還是台下幫我加油叫最大聲的」。