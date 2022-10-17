鋰電池材料廠長園科技(8038)儲能系統業務傳佳音，旗下運用鋰鐵電池於UPS不斷電系統已成功通過主要全球國際半導體晶圓龍頭大廠認證及大量採用，並於9月起正式陸續出貨裝機，隨著主要客戶的裝機速度如預期進度，有助於長園科今年整體營運。

長園科深耕鋰鐵電池領域逾25年，歷經正極材料生產切割，並轉型成儲能系統、電池模組設計製造，歷經4年客製化開發、調整、測試、驗收，旗下運用鋰鐵電池於UPS(Uninterruptible Power Supply)不斷電系統已成功通過主要全球國際半導體晶圓龍頭大廠的認證及大量採用，並於9月起正式陸續出貨裝機，目前在手超過2億元。

長園科表示，公司深耕鋰鐵電池領域逾25年，歷經正極材料生產切割，並轉型成儲能系統、電池模組設計製造，脫胎換骨，憑藉擁有超過200個國際發明專利，以及多年布局在高效率鋰鐵電池的UPS不斷電系統所累積的技術與經驗，不僅進入電動車(EV)產業領域，以輕型電動車及電動車高速充電站為發展主軸，成功獲得利基型包括拖板車、高爾夫球車、堆高機等客戶合作訂單，亦喜於2018年底率先同業成功打入全球國際半導體晶圓龍頭廠的合格供應商。

根據國外研究機構Market Reports World最新研究報告預估，全球鋰鐵的市場規模將從2021年以年複合成長率7.32％的速度成長，至2028年將達美金逾20.23億元，可見電池產業將有望迎來一波智慧儲能需求，以及鋰鐵電池滲透率大幅提升的趨勢商機。

長園科指出，公司的鋰鐵電池是運用氧化鋰鐵磷正極材料(LFPO，Lithium Ferrous Phosphorous Oxide)所製作生產，相較同等級能量密度的一般鉛酸電池，具有充電速度快了80%以上，放電深度超過90%能力，充放循環約3000次、至少10倍鉛酸電池循環壽命的能耐，且重量減輕70%、更安全、無毒氣等的優勢，可100％在台灣本地，針對客戶使用需求及方法，客製化調整電池系統設計，是深獲主要半導體產業客戶高度認可與信賴的重要關鍵。

受惠於全球掀淨零減碳、ESG永續浪潮，且觀察全球國際半導體晶圓龍頭廠為了預防電力系統異常影響生產，引領業界實現綠色製造使命，無論廠務設施或生產設備皆裝設UPS不斷電系統，來管理電力波動風險，繼於2016年起導入智慧節能不斷電系統於先進製程中，於2018年更進一步以環境友善的鋰鐵電池取代鉛酸電池，並表示預計2030年前，台灣廠區將全面採用鋰鐵電池，又，將有利於長園科良好的業務拓展空間。

長園科9月合併營收為1961萬元，年增804.52%，累計前9月合併營收為8248萬元，年增64.64%。

隨著主要半導體產業客戶的汰換裝機如預期進度推展，長園科表示，將有助公司未來整體營運保持良好成長動能，且其他半導體產業大廠對於公司旗下不斷電UPS電池系統的相關技術及產品皆表達高度興趣與採購意願，公司將擴大業務接單範圍與應用範疇，持續搶攻半導體產業儲能系統所掀起鉛酸汰換龐大商機，挹注整體營運長期動能。